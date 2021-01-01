Akıncı Kemal kimdir? Erkan Bektaş kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Dikkat çeken oyunculardan biri olan Kemal karakterini canlandıran Erkan Bektaş ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.