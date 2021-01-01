Akıncı Kemal kimdir? Erkan Bektaş kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Dikkat çeken oyunculardan biri olan Kemal karakterini canlandıran Erkan Bektaş ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?
Erkan Bektaş, 11 Mart 1972 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1994 yılındaAnkara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünü kazandı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.
Ankara Halk Oyuncuları Tiyatro Ve Sanat Etkinlik Derneğinde kursiyer olarak tiyatroya adım attı. Okul öncesi, sırasında ve sonrasında çalıştığı tiyatrolar: Ankara Halk Oyuncuları Tiyatro Ve Sanat Etkinlik Derneği, Kara Tiyatro, Tiyatro Tempo, A.S.T, Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik, Tiyatro Pangar gibi tiyatrolarda çalıştı.
İlk olarak 2003 yılında Erkan Petekkaya, Zeynep Tokuş ve Esin Moralıoğlu'nun oynadığı, ''Bedel'' adlı dizi ile ekran karşısına çıktı.
Seslendirme sanatçılığı da yapan Erkan Bektaş, 2010 yılında Kadıköy'de kendi tiyatrosu "Tiyatro Baykuş"u kurdu.
"Sağ Salim 2 Sil Baştan" adlı sinema filminde Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal ile birlikte oynadı.
"Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide Nasır karakterini canlandırdı.