Akıncı Orhan kimdir? Tolga Tekin kaç yaşında ve nereli? Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Dikkat çeken oyunculardan biri olan Orhan karakterini canlandıran Tolga Tekin ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.