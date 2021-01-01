Akıncı Orhan kimdir? Tolga Tekin kaç yaşında ve nereli? Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Dikkat çeken oyunculardan biri olan Orhan karakterini canlandıran Tolga Tekin ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
OLGA TEKİN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tolga Tekin 19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde görev yapmaktadır.
Tolga Tekin, 2000 – 2008 yılları arasında "Bizim Evin Halleri" dizisinde Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu, Ayşenil Şamlıoğlu, Zeynep Koltuk ile birlikte oynadı. Tekin, 20 Temmuz 2013 tarihinde dizi oyuncusu Zeynep Koltuk ile evlendi. 2014 yılında boşandı.
2014 – 2015 yılları arasında "Paramparça" adlı dizide Özkan canlandırdı. Yine 2015 yılında senaryosunu ve yönetmenliğini Seren Yüce'nin yaptığı "Rüzgarda Salınan Nilüfer" adlı sinema filminde Songül Öden, Tolga Tekin, Tülay Günal, Eraslan Sağlam ile birlikte başrolde oynamıştır.