Akıncı dizisine saatler kala Kuruluş Osman oyuncularından büyük destek! İşte Akıncı oyuncu kadrosu...
Akıncı 1. bölümüyle bu akşam Atv'de milyonları ekranbaşına kilitleyecek. Aranan kan bulundu! Türkiye'nin ilk süper kahramanı Akıncı, fragmanlarıyla günler öncesinden merak uyandırdı. Köklerini Osmanlı'dan alan kahramanın zorlu mücadelesi nefesleri kesecek. Diziye Kuruluş Osman oyuncularından da destek mesajları yağdı. Zeynep Tuğçe Bayat ve Aslıhan Karalar, Akıncı oyuncu kadrosunda Yağız karakterine hayat veren Serhan Onat'ın fotoğrafıyla heyecanlarını dile getirdi. Peki Akıncı kim? Akıncı dizisinin konusu ne? Akıncı dizisinin oyuncuları kim? İlk bölümü bu akşam saat 20.00'de Atv'de yayınlanacak Akıncı ile ilgili merak edilenler..
Aranan kan bulundu! Akıncı dizisine saatler kala Kuruluş Osman oyuncularından büyük destek! Türkiye'nin ilk süper kahramanı Akıncı, fragmanlarıyla günler öncesinden merak uyandırdı. Zeynep Tuğçe Bayat ve Aslıhan Karalar, Akıncı oyuncu kadrosunda Yağız karakterine hayat veren Serhan Onat'ın fotoğrafıyla heyecanlarını dile getirdi. Peki Akıncı kim? Akıncı dizisinin konusu ne? Akıncı dizisinin oyuncuları kim? İşte Akıncı ile ilgili merak edilenler..
Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini koruyan Akıncı ile tanışmaya hazır mısınız? Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) Akıncı dizisinde buluştu. İşte Akıncı oyuncularından gelen paylaşımlar...
KİMDİR BU AKINCI?
Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.