İlk deneyimini AKINCI'da yaşayacak! Akıncı dizisinin Didem'i Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu görenleri büyüledi

5 ay önce çekimlerine başlanan Akıncı dizisi, bu akşam iddialı bir şekilde televizyon ekranına giriş yapıyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi yeni dönemin popüler oyuncularını başrolünde barındıran dizinin dikkatleri üzerinde toplayacak geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor.