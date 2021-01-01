İlk deneyimini AKINCI'da yaşayacak! Akıncı dizisinin Didem'i Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu görenleri büyüledi
ATV yeni yıla dizileriyle damga vuruyor... Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Deren Talu'nun yer aldığı AKINCI dizisi yayınlanan ilk bölümü ile izleyicisi ile buluştu. AKINCI dizisinde 'Didem' karakterine hayat veren Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakırken izleyiciler tarafından sıkça araştırıldı. Hayranları Deren Talu ile ilgili her detayı araştırmaya koyulurken AKINCI dizisinde canlandırdığı Didem karakteri genç ismin ilk oyunculuk deneyimi olacak. İşte AKINCI dizisinin Didem'i Deren Talu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
01.01.2021 18:46
- Son Güncelleme: 01.01.2021 18:57
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