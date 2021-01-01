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İlk deneyimini AKINCI'da yaşayacak! Akıncı dizisinin Didem'i Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu görenleri büyüledi

ATV yeni yıla dizileriyle damga vuruyor... Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Deren Talu'nun yer aldığı AKINCI dizisi yayınlanan ilk bölümü ile izleyicisi ile buluştu. AKINCI dizisinde 'Didem' karakterine hayat veren Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakırken izleyiciler tarafından sıkça araştırıldı. Hayranları Deren Talu ile ilgili her detayı araştırmaya koyulurken AKINCI dizisinde canlandırdığı Didem karakteri genç ismin ilk oyunculuk deneyimi olacak. İşte AKINCI dizisinin Didem'i Deren Talu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

01.01.2021 18:46 - Son Güncelleme: 01.01.2021 18:57
İlk deneyimini AKINCI'da yaşayacak! Akıncı dizisinin Didem'i Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu görenleri büyüledi

5 ay önce çekimlerine başlanan Akıncı dizisi, bu akşam iddialı bir şekilde televizyon ekranına giriş yapıyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi yeni dönemin popüler oyuncularını başrolünde barındıran dizinin dikkatleri üzerinde toplayacak geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

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İlk deneyimini AKINCI'da yaşayacak! Akıncı dizisinin Didem'i Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu görenleri büyüledi

Kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu.

İlk deneyimini AKINCI'da yaşayacak! Akıncı dizisinin Didem'i Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu görenleri büyüledi

Akıncı dizisi, Deren Talu'nun ilk oyunculuk deneyimi olacak.

İlk deneyimini AKINCI'da yaşayacak! Akıncı dizisinin Didem'i Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu görenleri büyüledi

DEREN TALU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Deren Talu, Kasım 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi.

İlk deneyimini AKINCI'da yaşayacak! Akıncı dizisinin Didem'i Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu görenleri büyüledi

Deren Talu, manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır.

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