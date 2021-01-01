AKINCI'nın komiser Cüneyt'i Yılmaz Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Aksiyon dolu sahneleriyle bomba gibi geliyor...
Akıncı 1. bölüm ile Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitlyecek. Geri sayım başladı. Akıncı dizisinde Komiser Cüneyt Özışık, Akıncı fragmanlarının dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı. Kimdir Cüneyt komiser? Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır. Akıncı'nın komiser Cüneyt'i Yılmaz Bayraktan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla heyecanı arttırdı.
AKINCI'NIN CÜNEYT KOMİSER'İ YILMAZ BAYRAKTAR...
AKINCI'nın komiser Cüneyt'i Yılmaz Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Akıncı 1. bölüm fragmanlarıyla daha başlamadan heyecan yarattı. Yeni yılın ilk dizisi Akıncı oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizide Komiser Cüneyt Özışık karakterine hayat veren oyuncu Yılmaz Bayraktar, saatler kala Akıncı paylaşımı ile heyecanın dozunu arttırırken, hakkında tüm detaylar merak edildi.
YILMAZ BAYRAKTAR KİMDİR, NERELİ?
Almanya'da dünyaya gelen Türk asıllı oyuncu Yılmaz Bayraktar Akıncı dizisinde yardımcı başrol olarak diziye dahil oldu. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Ayça Erturan gibi isimlerin başrolünü üstlendiği Akıncı'da Şükrü Özyıldız'ın en büyük düşmanı Yılmaz Bayraktar olacak.
Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini koruyan Akıncı ile tanışmaya hazır mısınız? Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) Akıncı dizisinde buluştu.
KİMDİR BU AKINCI?
Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.