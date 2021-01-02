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    • 02.01.2021 12:26
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    Başrollerini ve ’un paylaştığı “Maraşlı” 11 Ocak Pazartesi Başlıyor!

    atv’nin iddialı yapımlarından olan, yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını ve ’ın üstlendiği, başrollerini ve ’un paylaştığı “Maraşlı” görkemli oyuncu kadrosu, ezber bozan hikayesiyle 11 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor.


    Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Maraşlı; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

    Senaryosunu , , 'un, yönetmenliğini 'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; , , , , , , , Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.

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    Haberler Televizyon Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı” 11 Ocak Pazartesi Başlıyor!