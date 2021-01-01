AKINCI 2. bölüm fragmanı izle! Atv'nin yeni dizisi AKINCI 1. bölümünde nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Daha yayın hayatına başlamadan büyük ilgi gören Akıncı dizisi 1. bölümün ardından yeni fragman geldi. İlk bölümde aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Komiser Cüneyt, Akıncı ile 2. bölümde karşı karşıya geliyor.

Akıncı'nın Komiser Cüneyt'i aksiyon dolu sahneleriyle geceye damga vurdu! Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela var.

Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrıldı.