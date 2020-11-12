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    • 12.11.2020 10:26
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    ! SON DAKİKA: Zeliha ve Cevdet Uysal cinayetinde ikinci itiraf!

    Müge Anlı canlı yayınında bugün, (12 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor? Afyonkarahisar Dinar’a bağlı Pınarlar Mahallesinde 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan Cevdet ve Zeliha Uysal çifti cinayete kurban gitti. Kardeşi tarafından öldürülen Zeliha Uysal ve eşi Cevdet Uysal cinayetinde ikinci itiraf geldi! 16. günün sonunda cesetlerin bulunmasıyla gelen itirafın ardından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 6 kişinin gözaltına alındığı cinayetle ilgili ortaya çıkan detaylar ise korkunç! Müge Anlı canlı yayınında bugün, Zeliha ve Cevdet Uysal cinayetinde ikinci itirafı ve sahte gelin mağdurlarının isyanı yer alıyor. Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Çifte cinayetin detayları Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor! Uysal çiftinin cinayetinde ilk itiraf yengeden gelmişti. Müge Anlı canlı yayında ikinci itirafı açıklıyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında aktarıyor! Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (12 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?

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    16 gün sonra gelen itiraf! Zeliha ve Cevdet Uysal çifti evlerinin yakınında bir kuyuda bulundu. Uysal çiftinin acı sonu ve ikinci itiraf Müge Anlı canlı yayınında! Tek başına mı yaptı yoksa birileri yardım mı etti? Cinayeti nasıl işledi? Uysal çifti cinayetinde son dakika gelişmesi!

    Bir gelin, onlarda damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar birbir ortaya çıkıyor! Suçlananlar birbirlerini suçluyor! Evlenecekken kandırılan sahte gelin mağdurları Atv canlı yayınında konuşuyor!
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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! SON DAKİKA: Zeliha ve Cevdet Uysal cinayetinde ikinci itiraf!