Çifte cinayetin detayları Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor! Uysal çiftinin cinayetinde ilk itiraf yengeden gelmişti. Müge Anlı canlı yayında ikinci itirafı açıklıyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında aktarıyor! Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (12 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?

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16 gün sonra gelen itiraf! Zeliha ve Cevdet Uysal çifti evlerinin yakınında bir kuyuda bulundu. Uysal çiftinin acı sonu ve ikinci itiraf Müge Anlı canlı yayınında! Tek başına mı yaptı yoksa birileri yardım mı etti? Cinayeti nasıl işledi? Uysal çifti cinayetinde son dakika gelişmesi!