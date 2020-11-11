Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? Yaşlı çiftin cesetleri...

ZELİHA VE CEVSET UYSAL ÇİFTİNİN ACI SONU!

Pınarlı köyünde yaşayan ve 25 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu.

Çiftin kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilememişti.