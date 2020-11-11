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Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? Yaşlı çiftin cesetleri...

Son dakika cinayet itirafı Müge Anlı'nın bugünkü programında geldi. İzleyenlere 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay, 16 gün önce Afyonkarahisar'ın Dinar'a bağlı Pınarlar Mahallesi'nde 66 yaşındaki Cevdet ve 64 yaşındaki Zeliha Uysal çiftinin esrarengiz kaybıyla başladı. Günler sonra ise yaşlı çiftin cesedi Müge Anlı'nın defalarca programda üzerinde durduğu bir kuyudan çıktı. Keçilerini otlatan çoban, dinlenmek için oturduğu yerde pis bir koku olduğunu fark etti ve emniyet güçlerine haber verdi. Üzeri taşla kaplı ve yüzleri tanınmaz halde olan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cesetleri ise evlatları tarafından tespit edildi. İlk cinayet itirafı yenge Nazire Altınay'dan geldi. Peki, Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? İşte Müge Anlı'da bugün son daika itirafı...

11.11.2020 10:56 - Son Güncelleme: 11.11.2020 11:43
Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? Yaşlı çiftin cesetleri...

Müge Anlı'da aranan Zeliha ve Cevdet Uysal'dans on dakika bilgisi geldi. Kayıplarının 16. gününde Müge Anlı'nın da defalarca işaret ettiği köyde bulunan bir kuyuda cesetleri bulunan yaşlı çiftin katili kim? İşte Müge Anlı'daki Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin acı sonu ve gelen ilk cinayet itirafı...

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Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? Yaşlı çiftin cesetleri...

ZELİHA VE CEVSET UYSAL ÇİFTİNİN ACI SONU!
Pınarlı köyünde yaşayan ve 25 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu.

Çiftin kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilememişti.

Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? Yaşlı çiftin cesetleri...

Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, bugün keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, öğleden sonra Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu. Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? Yaşlı çiftin cesetleri...

YAŞLI ÇİFTİN YÜZÜ TANINMAZ HALE GELMİŞ...
Çoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan incelemenin ardından iki ceset otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? Yaşlı çiftin cesetleri...

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Daha önce canlı yayınına katılan Bünyamin Altınay'ın eşi Nazire Altınay gözaltına alınırken Müge Anlı ekibine cinayeti itiraf etti. Nazire Altınay, cinayeti işleyen eşiyle ilgili, "Anlattıbana, dövüştüler bana karşı geldiler ben de kendimi korumak için öldürdüm dedi" dedi.

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