Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? Yaşlı çiftin cesetleri...
Son dakika cinayet itirafı Müge Anlı'nın bugünkü programında geldi. İzleyenlere 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay, 16 gün önce Afyonkarahisar'ın Dinar'a bağlı Pınarlar Mahallesi'nde 66 yaşındaki Cevdet ve 64 yaşındaki Zeliha Uysal çiftinin esrarengiz kaybıyla başladı. Günler sonra ise yaşlı çiftin cesedi Müge Anlı'nın defalarca programda üzerinde durduğu bir kuyudan çıktı. Keçilerini otlatan çoban, dinlenmek için oturduğu yerde pis bir koku olduğunu fark etti ve emniyet güçlerine haber verdi. Üzeri taşla kaplı ve yüzleri tanınmaz halde olan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cesetleri ise evlatları tarafından tespit edildi. İlk cinayet itirafı yenge Nazire Altınay'dan geldi. Peki, Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? İşte Müge Anlı'da bugün son daika itirafı...
ZELİHA VE CEVSET UYSAL ÇİFTİNİN ACI SONU!
Pınarlı köyünde yaşayan ve 25 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu.
Çiftin kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilememişti.
Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, bugün keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, öğleden sonra Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu. Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
YAŞLI ÇİFTİN YÜZÜ TANINMAZ HALE GELMİŞ...
Çoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan incelemenin ardından iki ceset otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.