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    • 12.11.2020 00:01
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    dizisinin 'ı kahraman mı hain mi? Tepedeki isimden flaş açıklama

    Yayınlanmaya başladığı bugüne, reyting rekorları kıran dizisi geçmiş ile günümüz arasında köprü kurarak tarihimizi geniş kitlelere anlatmaya ve sevdirmeye devam ediyor. Dizinin ikinci sezonunda senaryoya dahil olan karakteri de, hem senaryo gereği hem de 'ın başarılı oyunculuğu ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Kastamonulular Yavlak Arslan’ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı  üzerinde bir araya gelerek dile getirdiler. Konuyla ilgili Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi olan 'dan açıklama geldi.

    Yavlak Arslan kahraman mı hain mi?

    Yayınlanmaya başladığı bugüne, reyting rekorları kıran dizisi geçmiş ile günümüz arasında köprü kurarak tarihimizi geniş kitlelere anlatmaya ve sevdirmeye devam ediyor. Televizyon dizisi olarak seyirciyle buluşmanın yanı sıra akademik alandaki yeni araştırmaların yapılmasını sağlayan Kuruluş Osman dizisi bu özelliği ile de farklı bir misyon üstleniyor.

    Tarihimizi ülke genelinde milyonlarla, dünya genelinde ise milyarlarca insanla buluşturan Kuruluş Osman, zaman zaman senaryosu ile geniş kitleleri harekete geçiriyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu, ve ülkemizde ilk kez uygulanan çekim teknikleri ile izleyicilerin üzerinde bıraktığı etkiye bağlı olarak bu hareketlilik kimi zaman farklı sonuçlar verebiliyor.

    Dizinin ikinci sezonunda senaryoya dahil olan karakteri de, hem senaryo gereği hem de 'ın başarılı oyunculuğu ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Öyle ki, hikayenin devamında meydana gelecek sürpriz gelişmeyi ve Yavlak Arslan'ın tüm bunları neden yaptığını bekleyemeyen Kastamonulular Yavlak Arslan'ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı üzerinde bir araya gelerek dile getirdiler.

    Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz dizinin yapımcısı ve senaristi "Bu durum bize bir kez daha gösterdi ki, izleyicinin beğenisine sunduğumuz Kuruluş Osman dizisi ülkede gündem oluşturmaya devam edecek. Bu noktadan hareketle başta Kastamonulular olmak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan seyircilerimize dizimizin ilerleyen bölümlerini takip etmelerini ve Yavlak Arslan ile Osman Bey'in arasında geçecek olayların ardından bu konudaki fikirlerinin tamamen değişeceğini söylemeyi borç biliyorum. İlerleyen bölümlerde Yavlak Arslan tarihteki gibi bir kahramana dönüşecektir; gelecek bölümlerin heyecanını azaltmamak adına şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar diyerek, tüm seyircilerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm ekip arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum." diyerek hem tartışmalara nokta koydu hem de gelecek bölümlerle ilgili merak uyandırdı.

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman dizisinin Yavlak Arslan'ı kahraman mı hain mi? Tepedeki isimden flaş açıklama