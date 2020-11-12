Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 33.son bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımı olma özelliğini sürdürdü. 11 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi? Selcan Hatun'un obaya gelişi, Hazal Hatun'u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan'ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdine planlıyor? Nikola'nun Söğüt'e baskın planına kim dur diyecek? sorularının yanıtı merak edildi.
KURULUŞ OSMAN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
ATV ekranlarında diziseverlerin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın son bölümünde Aygül ve Selcan'ın obaya dönüşü obadaki dengeleri değiştirdi. Obada kılıçların çekilmesi Savcı Bey ve Osman Bey'in karşı karşıya gelmesi izleyenleri ekranlara kilitledi.
KURULUŞ OSMAN 33. SON BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE!
'Kuruluş Osman'da Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni kaybederken Osman Bey ve Savcı Bey yüzleşme bölüme damga vurdu. #DirilişDestanı etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Kuruluş Osman'ın 33'üncü bölümünde; Osman Bey, Mönke ve Geyhatu'yu yüzleştirdi ve Mönke'nin ihanet itirafının ardından oğlunun cezasını bizzat Geyhatu verdi. Kayı Obası'nı Moğol tehlikesinden sıyrılırken; Kayıların, Moğollarla uğraşmasını fırsat bilen Nikola, Helen'in gösterdiği gizli geçidi de kullanarak Flatyos ve askerleri ile birlikte Kulucahisar Kalesi'ne baskın yaptı ve kale Bizans'ın eline geçti.
Moğol belasını savuşturan Kayı Obası, Ertuğrul Bey'in hastalığının kötüleşmesi ile sarsılırken; Kulucahisar'ın kaybedildiğini öğrenen Osman Bey, toy toplanmasını beklemeden derhal Alpleri ile birlikte harekete geçti.
Esirleri almak için Nikola'ya fidye teklif ederek kaleye giren ve Flatyos'u esir almak suretiyle esirleri kurtaran Osman Bey, obada Savcı Bey tarafından pek hoş karşılanmadı. Osman Bey'in emrine itaatsizlik ettiğini söyleyen Savcı Bey, Osman Bey'i tutuklayacağını açıklayınca obada ortalık karıştı. Osman Bey ve destekçileri, Savcı Bey ile alpleri ile karşı karşıya gelirken, Ertuğrul Bey'den gelen haber kavganın bir tarafa bırakılmasına neden oldu.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 34'üncü bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
KURULUŞ OSMAN 33. SON BÖLÜM FULL İZLE ATV - TIKLA