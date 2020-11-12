Esirleri almak için Nikola'ya fidye teklif ederek kaleye giren ve Flatyos'u esir almak suretiyle esirleri kurtaran Osman Bey, obada Savcı Bey tarafından pek hoş karşılanmadı. Osman Bey'in emrine itaatsizlik ettiğini söyleyen Savcı Bey, Osman Bey'i tutuklayacağını açıklayınca obada ortalık karıştı. Osman Bey ve destekçileri, Savcı Bey ile alpleri ile karşı karşıya gelirken, Ertuğrul Bey'den gelen haber kavganın bir tarafa bırakılmasına neden oldu.