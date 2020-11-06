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Müge Anlı'ya 'sahte gelin' ihbarı yağdı! Hasan Ayıcı evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Müge Anlı canlı yayınında bugün, akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. 39 yaşındaki Hasan Ayıcı, sahte gelin tarafından dolandırılarak 76 bin lirasından oldu. Kendisinden 17 yaş küçük Seren isimli şahısın paraları da alıp kaçtığını iddia eden Hasan Ayıcı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayında Seren isimli kişi hakkında arka arkaya gelen telefonlar şoke etti. Son olarak Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlanan isim, Hasan Ayıcı'yı sahte gelinle tanıştıran Ahmet Büyükodacı oldu. Büyükodacı'nın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

06.11.2020 15:09 - Son Güncelleme: 06.11.2020 15:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





