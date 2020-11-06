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Müge Anlı'ya 'sahte gelin' ihbarı yağdı! Hasan Ayıcı evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Müge Anlı canlı yayınında bugün, akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. 39 yaşındaki Hasan Ayıcı, sahte gelin tarafından dolandırılarak 76 bin lirasından oldu. Kendisinden 17 yaş küçük Seren isimli şahısın paraları da alıp kaçtığını iddia eden Hasan Ayıcı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayında Seren isimli kişi hakkında arka arkaya gelen telefonlar şoke etti. Son olarak Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlanan isim, Hasan Ayıcı'yı sahte gelinle tanıştıran Ahmet Büyükodacı oldu. Büyükodacı'nın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

06.11.2020 15:09 - Son Güncelleme: 06.11.2020 15:25
Müge Anlı'ya 'sahte gelin' ihbarı yağdı! Hasan Ayıcı evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Müge Anlı'ya 'sahte gelin' ihbarı yağdı! Hasan Ayıcı evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

EVLİLİK HAYALİ 76 BİN LİRASINA MAL OLDU!

39 yaşındaki Hasan Ayıcı, sahte gelin tarafından dolandırılarak 76 bin lirasından oldu. Kendisinden 17 yaş küçük Seren, Hasan Ayıcı'nın paralarını da alıp kaçtı. Müge Anlı'dan yardım isteyen Hasan Ayıcı, parasını geri alabilecek mi?

Müge Anlı'ya 'sahte gelin' ihbarı yağdı! Hasan Ayıcı evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Yayına bağlanan Sebahat Kaçıkçı adında bir izleyici, 'Bu kadın yaklaşık 2 ay önce de bizi dolandırdı. Amcamın oğlu evlenmek istiyordu, 56 bin lira dolandırıldı." dedi.

Müge Anlı'ya 'sahte gelin' ihbarı yağdı! Hasan Ayıcı evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Aslan Kaçıkçı, "Bir gece kaldı, 55 bin lirayı alıp kaçtı. Hastaneden kaçtı." Dedi. İsminin Seren olduğu bilinen 21 yaşındaki 'sahte gelin'in 7-8 ay önce kendi evinden kaçtığı ortaya çıktı.

Müge Anlı'ya 'sahte gelin' ihbarı yağdı! Hasan Ayıcı evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Hasan Ayıcı'yı dolandıran Seren'in babası, Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, kızının daha önce amcasının yanında kaldığını ve son birkaç ayda üç ayrı damadı 143 bin 700 lira dolandırdığını ileri sürdü.

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