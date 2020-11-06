Müge Anlı'ya 'sahte gelin' ihbarı yağdı! Hasan Ayıcı evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı
Müge Anlı canlı yayınında bugün, akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. 39 yaşındaki Hasan Ayıcı, sahte gelin tarafından dolandırılarak 76 bin lirasından oldu. Kendisinden 17 yaş küçük Seren isimli şahısın paraları da alıp kaçtığını iddia eden Hasan Ayıcı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayında Seren isimli kişi hakkında arka arkaya gelen telefonlar şoke etti. Son olarak Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlanan isim, Hasan Ayıcı'yı sahte gelinle tanıştıran Ahmet Büyükodacı oldu. Büyükodacı'nın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.
Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...