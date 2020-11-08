Müge Anlı'yı görenler hayran oldu! 'Çocukluğundan belliymiş güzelliği'
Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Dobra ve güvenilir kişiliği ile milyonların sevgisini kazanan 46 yaşındaki Anlı hayranları, sosyal medyada başarılı gazeteciyi konuşuyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen 46 yaşındaki Müge Anlı'nın çocukluk halini görenler, 'O zamanlardan belliymiş güzelliği' şeklinde yorumlarda bulunuyor. Yaşından gençliğine sosyal medyanın konuştuğu isimler arasında yer alan Müge Anlı, İstanbul'da dünyaya geldi, aslen ise Arnavut... İşte çocukluk fotoğraflarıyla hayran bırakan Müge Anlı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...
08.11.2020 08:44
- Son Güncelleme: 08.11.2020 08:51
Hafta içi her gün milyonları saat 10.00'da Atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı, çocukluk fotoğraflarıyla sosyal medya gündeminde. Müge Anlı, kişiliğinden yaptığı işe Türkiye'nin sevdiği ve yakından takip ettiği bir isim. 46 yaşındaki Anlı hayranları, işindeki başarısı kadar dobra kişiliği, duyarlı tavırları ve yıllar önceki fotoğrafları ile de sosyal medyada onu çok konuşuyor.
DİĞER GALERİLER