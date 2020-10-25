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Müge Anlı ve Arif Verimli'nin yıllar önceki haline bakın! Zaman su gibi akıp gidiyor dedirten fotoğraf...

Atv ekranlarında 12 yıllık yayın hayatı boyunca Müge Anlı'ya eşlik eden Psikiyatrist Arif Verimli'nin gençlik hali dikkat çekti. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibinden Prof. Dr. Arif Verimli'nin gençliğini görenler, "Zaman su gibi akıp gidiyor" demekten kendini alıkoyamıyor. Birisi güzelliği ile diğeri ise farklı görünümü ile sosyal medya gündeminde yerini aldı. İşte Müge Anlı ve Arif Verimli'nin gençliği ve ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimleri...

25.10.2020 09:02 - Son Güncelleme: 25.10.2020 09:11
Müge Anlı ve Arif Verimli'nin yıllar önceki haline bakın! Zaman su gibi akıp gidiyor dedirten fotoğraf...

12 yıldır Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı ve ekibinden Psikiyatrist Arif Verimli'nin gençlik hali sosyal medya gündeminde. Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Müge Anlı'nın gençlik halini görenler hayran kalırken, Arif Verimli'nin gençlik halini görenler şaşırıyor. Neden mi?

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Müge Anlı ve Arif Verimli'nin yıllar önceki haline bakın! Zaman su gibi akıp gidiyor dedirten fotoğraf...

İşte Arif Verimli ve Müge Anlı başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

Müge Anlı ve Arif Verimli'nin yıllar önceki haline bakın! Zaman su gibi akıp gidiyor dedirten fotoğraf...

GÖKHAN ALKAN

Müge Anlı ve Arif Verimli'nin yıllar önceki haline bakın! Zaman su gibi akıp gidiyor dedirten fotoğraf...
Müge Anlı ve Arif Verimli'nin yıllar önceki haline bakın! Zaman su gibi akıp gidiyor dedirten fotoğraf...
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