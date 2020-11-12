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Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Uysal çiftinin katilinden kan dondurdu: Göz göze geldik...

Müge Anlı canlı yayında son dakika Zeliha ve Cevdet Uysal cinayet itrafını açıkladı. 16 gün önce Afyonkarahisar'ın Dinar'a bağlı Pınarlar Mahallesi'nde 66 yaşındaki Cevdet ve 64 yaşındaki Zeliha Uysal çiftinin esrarengiz kaybı cinnayet dosyasına dönüştü. Dayılarından şüphelenen ailenin çocukları haklı çıktı. Uysal çiftinin cesedi, Müge Anlı'nın başından bu yana işaret ettiği, köyde bulunan bir kuyuda bulundu. Çiftiçin aldığı kötü koku üzerine emniyet güçlerine haber vermesiyle ortaya çıkan cinayetle ilgili ilk itiraf yengeden gelirken, katil zanlısı dayı da ablası Zeliha ve eniştesi Cevdet Uysal'ı öldürdüğün itiraf etti. Müge Anlı canlı yayınına katılan ve "Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum" diyen katil zanlısının, 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sırasında cinayeti itiraf ederken öldürdüğü ablası hakkında sözleri ise kan dondurdu.

12.11.2020 11:40 - Son Güncelleme: 12.11.2020 11:40
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Uysal çiftinin katilinden kan dondurdu: Göz göze geldik...

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLEDİ!
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Günlerdir aranan yaşlı çiftin cansız bedenine ulaşıldı. 6 kişinin gözaltına alındığı sorguda ilk itiraf yengeden gelirken, ikinci itiraf ise katil zanlısı Bünyamin Altınay'dan geldi. Uysal çiftinin çocuklarının şüphelendiği dayı katil çıkarken, akıllara Müge Anlı canlı yayınına, 'Ben de ablamı arıyorum' sözleri geldi.

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Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Uysal çiftinin katilinden kan dondurdu: Göz göze geldik...

"GÖZ GÖZE GELDİK..."

Müge Anlı, cinayet itirafını açıklarken katil zanlısının ablası Zeliha Uysal'ı öldürme nedenini açıkladı. Yakın mesafeden av tüfeği ile eniştesinin kafasına ateş eden Bünyamin Altınay, ablası ile göz göze gelince onu da öldürdüğünü itiraf etti.

Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Uysal çiftinin katilinden kan dondurdu: Göz göze geldik...

ÇİFTE CİNAYET!

Afyonkarahisar'da yaşayan Zeliha (64) ve Cevdet Uysal (66) çifti 26 Ekim tarihinde esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Çiftin kızları anne ve babalarının bulunması için canlı yayına gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Uysal çiftinin katilinden kan dondurdu: Göz göze geldik...

Emeklilik hayali için köylerindeki evlerinde çiftçilik yapan Uysal çifti mahsullerini pazarda satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Kaybolan çiftin çocukları ise anne babalarının kaybının şüpheli olduğundan ve şüphelendikleri kişinin öz dayıları olduğundan bahsettiler.

Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Uysal çiftinin katilinden kan dondurdu: Göz göze geldik...

Zeliha Uysal'ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay'ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve babaları Cevdet Uysal'la tartışmalar yaşandıklarını anlattılar. Bünyamin Altınay'ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediklerini. Bu olay sonrasında dayıları Bünyamin Altınay'a dava açıldığını, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay'ın arandığı ve pazartesi günü anne babalarının kaybolduklarını söyleyerek, anne babalarının kaybında dayılarını suçladılar.

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