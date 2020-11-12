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Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Uysal çiftinin katilinden kan dondurdu: Göz göze geldik...

Müge Anlı canlı yayında son dakika Zeliha ve Cevdet Uysal cinayet itrafını açıkladı. 16 gün önce Afyonkarahisar'ın Dinar'a bağlı Pınarlar Mahallesi'nde 66 yaşındaki Cevdet ve 64 yaşındaki Zeliha Uysal çiftinin esrarengiz kaybı cinnayet dosyasına dönüştü. Dayılarından şüphelenen ailenin çocukları haklı çıktı. Uysal çiftinin cesedi, Müge Anlı'nın başından bu yana işaret ettiği, köyde bulunan bir kuyuda bulundu. Çiftiçin aldığı kötü koku üzerine emniyet güçlerine haber vermesiyle ortaya çıkan cinayetle ilgili ilk itiraf yengeden gelirken, katil zanlısı dayı da ablası Zeliha ve eniştesi Cevdet Uysal'ı öldürdüğün itiraf etti. Müge Anlı canlı yayınına katılan ve "Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum" diyen katil zanlısının, 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sırasında cinayeti itiraf ederken öldürdüğü ablası hakkında sözleri ise kan dondurdu.

12.11.2020 11:40 - Son Güncelleme: 12.11.2020 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





