Müge Anlı'da ortaya çıkan seri katilden akılalmaz sözler! Cinayet senaryosu ile herkesi dehşete düşürmüştü...
Müge Anlı'da ortaya çıkan, seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu, 12 kişiyi öldürmesi ve cinayet senaryosu ile 2018 yılında Türkiye gündeminde yerini almıştı. Ordu'da gasp suçundan gözaltına alınan ve ardından çok sayıda cinayetin faili olduğu tespit edilen 44 yaşındaki Mehmet Ali Çayıroğlu'nun davasında yeni gelişme yaşandı. seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46), Sabri Güneş (68), oğlu Hasan Güneş (53) ve gelini Zahide Güneş'in (59) öldürülmeleriyle ilgili görülen davanın duruşmasında ağlayarak, "Birilerini öldürmek istesem borçlu olduğum kişileri öldürürdüm" dedi.
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı 12 kişiyi öldüren seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu davasında yeni gelişme yaşandı. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
8 cinayet arasında yer alan Hasan Güneş, oğlu Sabri Güneş ve gelini Zahide Güneş'in öldürülmeleriyle ilgili Çayıroğlu hakkında 'gece vakti yağma, yangın, su baskını, batırma, tahrip, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dava bugün görüldü.
Duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, mahkeme başkanının "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusu üzerine ağlayarak "Ben kimseyi öldürmedim. Ben böyle bir insan değilim. Birilerini öldürmek istesem borçlu olduğum kişileri öldürürdüm. Benim Samsun'da 365 bin lira borcum var. Bazı tanık ifadelerinde çelişkiler var. Bu tanıkların yeniden dinlenilmesini istiyorum. Maktullere yönelik herhangi bir eylemim olmadı. Bu nedenle beraatimi talep ediyorum" dedi.
Duruşma katil zanlısı Çayıroğlu'nun yazılı olarak talep ettiği tanıkların dinlenmesine karar verilerek 12 Ocak 2021 tarihine ertelendi.
Her şey Ordu'nun Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu kadının öldürülmesiyle başladı. Ünlü televizyoncu Müge Anlı bu cinayeti programında işlerken ilginç bir gelişme yaşandı. Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki kişi gasp edildi. Bu olayla ilgili Çayıroğlu gözaltına alındı. Çayıroğlu'nun evinde arama yapan jandarma, çok sayıda silahın yanı sıra 4 adet cep telefonu buldu. Telefonları inceleyen ekipler, birinde Müge Anlı'nın programından bir görüntü buldu. Görüntüde Anlı, Şeker Köseoğlu'nun esrarengiz bir şekilde öldürülmesini araştırıyordu. Jandarma telefonda bulduğu bu görüntüden yola çıkıp, gözaltındaki Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, bu cinayetle ilgisinin olabileceğini araştırdı. Önce Şeker Köseoğlu'nun oğlu Recai Köseoğlu'na ulaşan ekipler, zanlının evinde bulunanları ona gösterdi. Recai Bey, zanlının evindeki bir buzağı ve bir tüfeğin annesine ait olduğunu teşhis etti. Bu teşhisin ardından olaylar çorap söküğü gibi çözüldü. Önce Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait silah ve sonra Nuri (59) Lütfiye Usluoğlu (57) çiftinin eşyaları Çayıroğlu'nun evinde bulundu. Ardından Samsun'da yakılan evlerinde ölü bulunan Sevim Semiz, kızları Emine Semiz ve Havva Gülen'in tüfeği zanlının evinde çıktı. Böylelikle kurban sayısı 8 oldu.
44 yaşındaki seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha çok yaşlıların oturduğu evleri seçtiği belirlendi. Bir süre evleri izleyen katil, daha sonra hayvanları var mı diye incelemelerde bulunuyordu. Cinayetlerden önce kurgu ve senaryo çalışması yapan katil, örneğin Şeker Hanım ve eşini öldürdüğü gece kamuflajlarla eve gidiyor ve dışarıdan "Etrafı sarın, kimse çıkmayacak. Çıkan olursa vurun" diyor. Ardından içeri emniyet görevlisi gibi giriyor insanları kelepçeliyor, ardından uyutuyor ve yakıyor. Sonra da eşyalarını, hayvanlarını alıp gidiyor.
Bir başka cinayetinde insanlar evlerinde uyurken gazla bayıltıyor. Kelepçeliyor. Ardından gazla boğulmalarını sağlıyor.
Bir başkasında bayılmaları uzun sürdüğü için yakıyor. Tabii yangın olduğu için kimse şüphelenmez diye düşünüyor.
Jandarma istihbarat olayları birleştirince cinayet şüphesi ortaya çıkıyor.
Öldürdüğü bazı insanlardan önce hayvan satın alıyor. "Parayı yarın getiririm" diye sözleşiyor. Sonra gidip onları da yakıyor.
Açtığı şarküteride o hayvanların etlerini satıyor.
Jandarma şüphelenmesin diye kendisine şehirden uzakta bir ev yapıyor. Hayvanları orada saklıyor. Ve eve güvenlik kameraları kuruyor.
Zaten yakalanması da kamera kayıtlarındaki görüntüler sayesinde oluyor. Çünkü kayıtlarda evden gece yarısı kamuflaj kıyafetiyle çıkışları var.