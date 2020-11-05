Müge Anlı'da ortaya çıkan seri katilden akılalmaz sözler! Cinayet senaryosu ile herkesi dehşete düşürmüştü...

Bir başka cinayetinde insanlar evlerinde uyurken gazla bayıltıyor. Kelepçeliyor. Ardından gazla boğulmalarını sağlıyor.

Bir başkasında bayılmaları uzun sürdüğü için yakıyor. Tabii yangın olduğu için kimse şüphelenmez diye düşünüyor.

Jandarma istihbarat olayları birleştirince cinayet şüphesi ortaya çıkıyor.

Öldürdüğü bazı insanlardan önce hayvan satın alıyor. "Parayı yarın getiririm" diye sözleşiyor. Sonra gidip onları da yakıyor.

Açtığı şarküteride o hayvanların etlerini satıyor.

Jandarma şüphelenmesin diye kendisine şehirden uzakta bir ev yapıyor. Hayvanları orada saklıyor. Ve eve güvenlik kameraları kuruyor.

Zaten yakalanması da kamera kayıtlarındaki görüntüler sayesinde oluyor. Çünkü kayıtlarda evden gece yarısı kamuflaj kıyafetiyle çıkışları var.