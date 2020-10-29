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    • 29.10.2020 10:25
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    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Yasak aşk ölüme mi götürdü? Sır perdesi aralanıyor...

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Müge Anlı ve ekibi Atv ekranlarında yine izleyicisi ile buluştu. Hafta içi her gün milyonları Atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı'da bugün neler oluyor? Yasak aşk ölüme mi götürdü? 24 yaşındaki Filiz Akyüz nasıl öldü? Ordu'da kayboldu, aracı dere kenarında bulundu. Remzi Bayezit in şüpheli kaybı Müge Anlı'da! Önce babasını buldu, sonra tedavisi için umut doğdu. Bayka ailesinin gittiği hastanede neler yaşandı, doktor neler söyledi? hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı'da bugün (29 Ekim 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    Bir çocuk annesi kadının şüpheli ölümü! Yasak aşk ölüme mi götürdü? 24 yaşındaki Filiz Akyüz nasıl öldü?

    Ordu'da kayboldu, aracı dere kenarında bulundu. En son nerede görüldü? Emekli astsubaya ne oldu? Günlerdir haber alınamayan Remzi Bayezit in şüpheli kaybı Müge Anlı'da!

    Önce babasını buldu, sonra tedavisi için umut doğdu. Hastanede neler yaşandı, doktor neler söyledi? Genç kız sağlığına kavuşabilecek mi?

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Yasak aşk ölüme mi götürdü? Sır perdesi aralanıyor...