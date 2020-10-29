"İNŞALLAH AZERBAYCAN BAYRAKLARI İLE O GÜNÜ DE BURADA KUTLAYALIM"

Müge Anlı ve ekibi Azerbaycan'ı unutmadı. Anlı, "Bizi Azerbaycan'dan izleyen sevgili vatandaşlarımız! İnşallah sizin de haklı mücadelenizin başarıyla taçlandığını yine bu stüdyoda rabbim bize kutlamayı nasip etsin. İnşallah Azerbaycan bayrakları ile o günü de burada kutlayalım." dedi