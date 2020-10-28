EŞİ "BEN YAPTIM" DEMİŞTİ!

Kızlarının ölümünün kaza olmadığını düşünen aile ise şüpheli ölümün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Acılı aile kızlarının neden oraya gittiğini bilmediklerini ve ölümünün sorumlusu olarak boşanmak üzere olduğu Özkan Akyüz'ü gördüklerini belirtti.

Olay yeri inceleme raporuna göre patlamanın yaşandığı evde ocakların dört gözünün de açık olduğu öte yandan tüpün ise üzerinde bulunan dedantörün çıkmış olduğu kaydedilmişti. Bu bulgular genç kadının ölümündeki sabotaj şüphesini arttırırken Filiz Akyüz'ün eşi Özkan, tüpün dedantörünü kendisinin çıkarttığını iddia etti. Müge Anlı'nın bugünkü programında, Filiz Akyüz olayının seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.