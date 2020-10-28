Müge Anlı, Osmaniye'de gerçekleşen bir patlama sonucunda hayatını kaybeden Filiz Akyüz'ün ölümünü araştırıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Osmaniye'de boşanmak üzere olduğu kocası ile yaşadığı evde gaz patlamasına maruz kalan Filiz Akyüz, bir süre yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitirdi. Boşanma kararı aldıktan sonra ailesinin evine taşınan genç kadın, çocuğunu görmek için evden çıktı ancak bir daha geri dönemedi.
EŞİ "BEN YAPTIM" DEMİŞTİ!
Kızlarının ölümünün kaza olmadığını düşünen aile ise şüpheli ölümün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Acılı aile kızlarının neden oraya gittiğini bilmediklerini ve ölümünün sorumlusu olarak boşanmak üzere olduğu Özkan Akyüz'ü gördüklerini belirtti.
Olay yeri inceleme raporuna göre patlamanın yaşandığı evde ocakların dört gözünün de açık olduğu öte yandan tüpün ise üzerinde bulunan dedantörün çıkmış olduğu kaydedilmişti. Bu bulgular genç kadının ölümündeki sabotaj şüphesini arttırırken Filiz Akyüz'ün eşi Özkan, tüpün dedantörünü kendisinin çıkarttığını iddia etti. Müge Anlı'nın bugünkü programında, Filiz Akyüz olayının seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.
OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN AÇIKLAMA İTFAİYECİDEN GELDİ!
Ardından olayın seyrini değiştirecek açıklama olay yerine gelen itfaiye eri Muharrem Demircioğlu'ndan geldi. Demircioğlu, yangını söndürmeye geldiğinde tüpün üzerindeki dedantörü kendisinin çıkarttığını ve bu esnada tüpün gaz kaçırdığını gördüğünü ifade etti.
Bu ifade ile beraber genç kadının ölümü üzerindeki şüpheler daha da artmış ve cinayet şüphesini arttırmıştı.
patlamada hayatını kaybeden Filiz Akyüz'ün eski çalışma arkadaşı kendisinin bir duyumunu da paylaştı. Özkan'ın (Filiz Akyüz'ün eşi) gece vardiyasında çalıştığı esnada eşini (Filiz Akyüz) eve erkek atıp atmadığını kontrol etmek için eve gittiğini ifade etti…
FİLİZ AKYÜZ CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?
Bu ifade ise olayın bir kıskançlık nedeniyle gerçekleşebileceği ihtimali yönünde de iddialara sebep oldu. Filiz Akyüz'ün ölümü Atv ekranlarında aydınlanmaya devam ediyor...