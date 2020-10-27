Omurgaları ile ilgili sağlık sorunu yaşayan ve tedavi ettirme şansı olmayan aileye canlı yayında güzel haberler geldi. Sakarya Üniv. Tıp Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Ceylan, yayına bağlanarak, "Çocukların durumunu değerlendirip tedavi sürecine başlayabiliriz ücretsiz olarak." açıklamasında bulundu. Müge Anlı canlı yayında diğer tüm vatandaşlarımıza yaptığımız gibi Bayka ailesine de yardımda bulunan Doç. Dr. Davut Ceylan'a teşekkürlerini iletti.