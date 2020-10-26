Terk edip gittiği eski eşinin telefona bağlanması ile, birçok gerçek ortaya çıktı. Akrabası olan ilk eşini ve 5 çocuğunu terk edip komşusuna kaçan kadın, 8 yıl önce oradaki diğer 3 çocuğu ve eşini de terk edip kayıplara karışmış. Şu an yaşadığı kişinin geçmişteki evlilikleri ve 8 çocuğundan bilgisi olmadığı için ekrana çıkmak istemeyen kadın, çocuklarından ve Müge Anlı'dan aldığı tepkilere dayanamayarak stüdyoyu terk etti

Geçtiğimiz hafta programa katılan Gamze, 8 yıl önce kaybolan annelerini aramak için Müge Anlı' dan yardım istedi. Gamze'nin annesini bulan Müge Anlı, bir kaybı daha çözüme ulaştırdı.