Hafta içi her gün 10.00'da Türkiye'yi Atv ekranlarına kilitleyen başarılı sunucu Müge Anlı'nın bugünkü programında şoke eden anlara tanıklık edildi. 8 yıldır kayıp olan anne ayten Cabadak'ı Müge Anlı buldu. Ancak Ayten Cabadak'ın sözleri karşısında stüdyoda gergin anlar yaşandı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Gamze Cabadak, 8 yıldır görmediği annesini bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Daha önceki eşinin 5 çocuğunu ikinci eşinin ise 3 çocuğunu terk eden Ayten Cabadak, evinde bulundu ve canlı yayına davet edildi. Ayten Cabadak, canlı yayına gelerek şok açıklamalarda bulundu.
Müge Anlı Tatlı ve Sert programında aranan Gamze'nin annesi bulundu. Stüdyoya gelen ama programa görüntüsünü vermeden başka odadan katılan şahıs, adının dahi verilmesini istemedi. gamze ve kardeşi stüdyoda annesini beklerken, önce 5 evladını sonra 3 evladını bırakıp giden kadın hiç bir evladını hatırlamadığını söyledi. Müge Anlı, telefonda oğlu olduğunu söylemesine rağmen şahıs, "hatırlamıyorum. Ne konuşayım" deyince stüdyoda ortam gerildi.
Hafıza kaybı yaşadığını ima etmeye çalışan Şahıs, Müge Anlı ve Arif Verimli' nin tepkisini çekti. Hiçbir çocuğunu hatırlamadığını söyleyen kadın," doğum yaptığımı da hatırlamıyorum" deyince bir şeyleri gizlemeye çalıştığı sorusu akıllara geldi. Müge Anlı'nın sorularına cevap veremeyen şahıs, çok sıkıntılar yaşadığını, bu sıkıntıları Gamze'ye anlatacağını söyledi. Telefonda annesi ile konuşmak isteyen oğlu ise" Yalan söylüyor. Zaten bizi Bırakıp gittiğinde unutmuştu.' dedi.
Terk edip gittiği eski eşinin telefona bağlanması ile, birçok gerçek ortaya çıktı. Akrabası olan ilk eşini ve 5 çocuğunu terk edip komşusuna kaçan kadın, 8 yıl önce oradaki diğer 3 çocuğu ve eşini de terk edip kayıplara karışmış. Şu an yaşadığı kişinin geçmişteki evlilikleri ve 8 çocuğundan bilgisi olmadığı için ekrana çıkmak istemeyen kadın, çocuklarından ve Müge Anlı'dan aldığı tepkilere dayanamayarak stüdyoyu terk etti
Geçtiğimiz hafta programa katılan Gamze, 8 yıl önce kaybolan annelerini aramak için Müge Anlı' dan yardım istedi. Gamze'nin annesini bulan Müge Anlı, bir kaybı daha çözüme ulaştırdı.