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    • 29.10.2020 00:04
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    sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı!

    Kuruluş Osman'ın 31. bölümünde , 'in otağda olmaması üzerine sırat köprüsünden geçen kahramanların sırrını anlattı. Osma Bey'in öfkesine dikkat çeken Ertuğrul Bey, "Kim belaya sabrederse, öfkesini dizgilerse, gönlünü kirletmezse hayattaki sıratları da geçmeyi başarır." şeklinde konuştu.

    'in otağda olmaması üzerine söze giren , "Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskindir. bu köprüden sadece öte dünyada geçmeyiz. Bazı demde bu köprüler hayatta da karşımıza geçer. O köprüyü de geçenlere kahraman deniz." şeklinde konuştu.

    İŞTE O KAHRAMANLARIN SIRRI

    Ertuğrul Bey Lena'nın "Peki o köprüyü geçen kahramanların sırrı nedir baba?" sorusuna "Kim belaya sabrederse, öfkesini dizgilerse, gönlünü kirletmezse hayattaki sıratları da geçmeyi başarır." sözleriyle cevap verdi.

    Osman Bey, Lena ve Hazal Hatun'un Ertuğrul Bey'in karşısında kendisini hedef yapma çabaları sırasında otağa geldi. Osman Bey'in gelmesiyle Lena ve Hazar Hatun'un çabaları bir kez daha yarıda kaldı.

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