Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'a 50. Yıl Beratı! Hukuk mücadelesinde 50 yılı geride bırakan Rahmi Özkan kaç yaşında?

Müge Anlı, Avukat Rahmi Özkan'ın 50. Yıl Berat'ını Atv canlı yayınında kendisine takdim etti. Hafta içi her gün Atv canlı yayınında fili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'ya, 13 sezondur gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın yaşı ve özel hayatı merak konusu oldu.