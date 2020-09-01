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Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'a 50. Yıl Beratı! Hukuk mücadelesinde 50 yılı geride bırakan Rahmi Özkan kaç yaşında?

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan, hukuk mücadelesinde 50 yılı geride bıraktı. Geçtiğimiz aralık ayında torunu Deha Uğur Özkan'ı akciğer kanseri nedeniyle kaybeden Avukat Rahmi Özkan, Türkiye Barolar Birliği'nin kendisine verdiği '50. Yıl Beratı'nı Müge Anlı'nın elinden aldı. Meslekteki 50. yılını layığıyla yerine getiren Tahmi Özkan'ın yaşı merak konusu oldu. Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan Kaç yaşında? İşte Avukat Rahmi Özkan başta olmak üzere, sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

01.09.2020 10:56 - Son Güncelleme: 01.09.2020 11:23
Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'a 50. Yıl Beratı! Hukuk mücadelesinde 50 yılı geride bırakan Rahmi Özkan kaç yaşında?

Müge Anlı, Avukat Rahmi Özkan'ın 50. Yıl Berat'ını Atv canlı yayınında kendisine takdim etti. Hafta içi her gün Atv canlı yayınında fili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'ya, 13 sezondur gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın yaşı ve özel hayatı merak konusu oldu.

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Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'a 50. Yıl Beratı! Hukuk mücadelesinde 50 yılı geride bırakan Rahmi Özkan kaç yaşında?

MÜGE ANLI'DAKİ RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siverek'te, liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladı. 1958 senesinde İstanbul Üniversitesi'nde eğitime başladı.

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'a 50. Yıl Beratı! Hukuk mücadelesinde 50 yılı geride bırakan Rahmi Özkan kaç yaşında?

Kendini tamamen ceza davalarına yöneltmiş ve ceza avukatlığı konusunda da adından sıkça bahsettirmiştir. Özkan, şu an Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programında avukat olarak görev almaktadır.

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'a 50. Yıl Beratı! Hukuk mücadelesinde 50 yılı geride bırakan Rahmi Özkan kaç yaşında?

RAHMİ ÖZKAN'IN TORUNU NEDEN ÖLDÜ?

Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur, geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'a 50. Yıl Beratı! Hukuk mücadelesinde 50 yılı geride bırakan Rahmi Özkan kaç yaşında?

Müge Anlı'nın 50 Yıl Berat'ını takdim ettiği Rahmi Özkan'ın yaşı merak konusu oldu.

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