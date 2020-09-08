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    • 08.09.2020 10:14
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde adli tıp raporunda korkunç izler!

    Atv canlı yayınında, ile Tatlı Sert'te bugün, (8 Eylül 2020 Salı) neler oluyor? Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Gözyaşları içerisinde bir anne, adalet arayan acılı bir baba, adli tıp raporundaki korkunç izler. Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheler Müge Anlı'da! 92 yaşındaki Gülsüm Çınar cinayete mi kurban gitti? 3 yaşındaki Miraç Çiçek'in kaybında 40. gün! Peki Miraç'tan bir haber var mı? Hepsi ve daha fazlası 8 Eylül 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri paylaşıyor. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2020 Salı) neler yaşanıyor?4 yıldır kayıp 92 yaşında bir kadın, birbirlerini suçlayan bir kardeşler, karmaşık ilişkiler... Kaybolduğu gün neler yaşandı? Gülsüm ninenin başına ne geldi? 3 yaşındaki Miraç'ın kaybında 40. gün! Miraç Çiçek'in kaybıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! Gözyaşları içerisinde bir anne, adalet arayan acılı bir baba, adli tıp raporundaki korkunç izler. Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheler Müge Anlı'da!

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Müge Anlı, Gülsüm Çınar'ın kaybıyla ilgili Atv canlı yayınında ardı ardına gelen iddialar sonrasında tarafları dinledi. Mustafa ve Ayşe Avcı, sarf ettiği cümlelerle hem stüdyoda hem de ekranları başında bulunan izleyiciyi çileden çıkarırken, Ayşe Avcı'nın, canlı yayında ağzından kaçırdığı cümle sonrasında Müge Anlı ihbar hattı kilitlendi. 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen, yapılan aramalardan da sonuç alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, damadı Mustafa Avcı'nın, baldızının kızı Sacide ile yasak aşkı nedeniyle cinayete mi kurban gitti?

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde adli tıp raporunda korkunç izler!
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