Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri paylaşıyor. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2020 Salı) neler yaşanıyor?4 yıldır kayıp 92 yaşında bir kadın, birbirlerini suçlayan bir kardeşler, karmaşık ilişkiler... Kaybolduğu gün neler yaşandı? Gülsüm ninenin başına ne geldi? 3 yaşındaki Miraç'ın kaybında 40. gün! Miraç Çiçek'in kaybıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! Gözyaşları içerisinde bir anne, adalet arayan acılı bir baba, adli tıp raporundaki korkunç izler. Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheler Müge Anlı'da!

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Müge Anlı, Gülsüm Çınar'ın kaybıyla ilgili Atv canlı yayınında ardı ardına gelen iddialar sonrasında tarafları dinledi. Mustafa ve Ayşe Avcı, sarf ettiği cümlelerle hem stüdyoda hem de ekranları başında bulunan izleyiciyi çileden çıkarırken, Ayşe Avcı'nın, canlı yayında ağzından kaçırdığı cümle sonrasında Müge Anlı ihbar hattı kilitlendi. 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen, yapılan aramalardan da sonuç alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, damadı Mustafa Avcı'nın, baldızının kızı Sacide ile yasak aşkı nedeniyle cinayete mi kurban gitti?