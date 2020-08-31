Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika: Tüyler ürperten plan! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

Müge Anlı Atv ekranlarında Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili açıkladığı son dakika gelişmesi ile Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Garip rüyalar, işkence, cinayet itirafı, diri diri yakma... İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüne dair itiraflar...