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Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika: Tüyler ürperten plan! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

Müge Anlı son dakika Şiar Kılıç cinayeti gelişmelerini aktardı. Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı ve Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetinde gelen itiraflar üzerine Gülüzar Amanet, Hami Kıcı, Yasin Kıcı ve Emine Kıcı tutuklandı. Müge Anlı, Atv canlı yayınında Şiar Kılıç cinayetinin nasıl işlendiğine dair bilgileri paylaştı. Anne Gülüzar Amanet'in cezaevine giderken, 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim' sözleri dikkat çekti.Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Tüyler ürperten planı yangından 2 gün önce yaptıkları ortaya çıktı.

31.08.2020 11:16 - Son Güncelleme: 31.08.2020 11:45
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika: Tüyler ürperten plan! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

Müge Anlı Atv ekranlarında Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili açıkladığı son dakika gelişmesi ile Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Garip rüyalar, işkence, cinayet itirafı, diri diri yakma... İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüne dair itiraflar...

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Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika: Tüyler ürperten plan! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

Gözaltına alınan Kıcı ailesi ve Gülüzar Amanet'in emniyetteki sorgusu bitti. Adliyeye sevk edilen Kıcı ailesi ve Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet, emniyet çıkışında görüntülendi. Şeker hastalığı nedeni ile yürüyemeyen Hami Kıcı, kendisine yöneltilen sorular karşısında sessizliğini korurken, annesinin cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika: Tüyler ürperten plan! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

Gözaltına alınan Kıcı ailesi ve Gülüzar Amanet'in emniyetteki sorgusu bitti. Adliyeye sevk edilen Kıcı ailesi ve Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet, emniyet çıkışında görüntülendi. Şeker hastalığı nedeni ile yürüyemeyen Hami Kıcı, kendisine yöneltilen sorular karşısında sessizliğini korurken, annesinin cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika: Tüyler ürperten plan! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

ÜÇÜNCÜ İTİRAF: KORKUMDAN SUSTUM!

Müge Anlı ekibinin, 'Cinayeti sakladığınız için pişman mısınız?' sorusuna, 'Korkumdan sustum, beni de dövüyordu' diyen anne Kıcı, diğer aile fertleri ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika: Tüyler ürperten plan! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

Cezaevine gönderilen Hami Kıcı, Gülüzar Amanet, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı, görüntülendikleri sırada, Gülüzar Amanet'in sarf ettiği sözler tüyler ürpertti. Amanet, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim, beklesin, çıkayım bir buradan. " dedi.

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