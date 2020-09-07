Gençliğim Eyvah 13. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Ahmet'in son dakikada evlilikten vazgeçmesinin şokunu yaşayan Azra, karşısına çıkıp hesap sorar ve Ahmet'i terk ediyor. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Gençliğim Eyvah 13. son bölüm izleme linki aşağıda yer alıyor.

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GENÇLİĞİM EYVAH 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Elveda hayatımın aşkı..."

Ailesinin dağılmaması için Azra'dan vazgeçmek zorunda kalan Ahmet, perişan olur. Ahmet'in son dakikada evlilikten vazgeçmesinin şokunu yaşayan Azra, karşısına çıkıp hesap sorar ve Ahmet'i terk eder. Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın peşindeki İtalyan Mafyasıyla karşı karşıya gelir. Oğullarına sahip çıkan Arif ve Zekeriya, İtalyan Mafyanın elinden Çavi ve Zola'yı kurtarmaya çalışır.

Asmalı Ailesi, Ahmet'in evlenme teklifini kabul eden Azra'yı istemeye gelir. Ahmet ve Azra'nın evleneceğini öğrenen Çağla sinsi planlarını devreye sokar. Kalp krizi geçiren Arif narkozun etkisiyle her şeyi itiraf etmeye kalkışınca ortalık karışır. Azra ve Ahmet'in mutlu olup yuva kurması için aşkından vazgeçerek büyük fedakarlık yapan Zola zor günler geçirir. İtalyan annelerin para şantajından bunalan Arif ve Zekeriya çareyi kaçmakta bulur.