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Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı şoke etti! Servetiyle konuşulan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine benzedi!

Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile dikkat çekti. Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Suç duyurusunda bulunan Songül Karlı'nın Müge Anlı'ya ne zaman çıkacağı merak konusu olurken, ünlü sunucu ve şarkıcı konuyla ilgili sessizliğe büründü. Instagram'dan yeni saç rengi ile fotoğraflar paylaşan Songül Karlı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya benzetildi. İşte Servetiyle konuşulan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ve Songül Karlı'nın son halinin dikkat çeken benzerliği...

06.09.2020 09:11 - Son Güncelleme: 06.09.2020 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





