Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! Baldızının kızıyla yasak ilişki yaşadı, eşinden özür dileyip...
Müge Anlı canlı yayında baldızının kızıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Mustada Avcı ve eşi Ayşe Avcı'nın sözleriyle çileden çıktı. Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv canlı yayınında bugün, (2 Eylül 2020 Çarşamba) Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen, yapılan aramalardan da sonuç alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın, damadı ve 2 kızı tarafından öldürüldüğü iddiasının izi sürüldü. Dava dosyası devam eden olayda Gülsüm Çınar'ın torunu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Programda şüpheli olarak gösterilen damadın, baldızının kızıyla yasak ilişki içerisinde olduğu iddia edildi. Canlı yayında tarafladan gelen açıklamalar ise Türkiye gündeminde yerini aldı. Peki, Müge Anlı'daki Gülsüm Çınar olayı nedir?
Müge Anlı Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar'ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı.
Gülsüm Çınar'ın torunu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı canlı yayınında, şüpheli olarak gösterilen damadın baldızının kızıyla yasak ilişki içerisinde olduğu iddia edildi.
"Ben bir erkeğe baksam benim günahımdır ama o bir kadına bakıyorsa onun günahı" diyen Ayşe Avcı'ya, Psikiyatrist Arif Verimli'nin, 'Mustafa, Ayşe Hanım senin yaptığını sana yapsa ne yapardın?' sorusunu yöneltmesi üzerine gelen yanıt stüdyoda gerginliğe neden oldu. Mustafa Bey,'Ben ayrılırdım hata yaptığı için' dedi, Müge Anlı, 'E o seni affetmiş sen de onu affetseydin" dedi. Mustafa Bey'in sözlerine, "Bir erkek hata yapabilir ama bir kadın hata yapamaz" şeklinde devam etmesi, stüdyoda bulunan herkesi sinirlendirdi.
Tarafları Atv'nin yeni stüdyosunda konuk eden Müge Anlı, duydukları karşısında çileden çıktı. "Her kadın kendi namusunu korumakla mükelleftir ama bir kadın nasıl kendi namusunu ve şerefini korumakla mükellefse, erkek de aynı şekilde davranmak zorundadır. Kusura bakmayın! Bunun kadını erkeği yoktur! Ahlak ahlaktır, namus namustur, kadını erkeği yoktur! Siz diyorsunuz ki, 'Erkekler her şeyi yapsın, gelsin özür dilesin, biz de onları kabul ederiz ' neden böyle düşünüyorsunuz? şeklinde tepki gösterdi.
MÜGE ANLI'DAKİ GÜLÜM NİNE (ÇINAR) OLAYI NEDİR?
Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar'ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı.