Haberler Galeri Magazin Müge Anlı taklidi yapan Tansu Dayan stüdyoda! 46 yaşındaki Müge Anlı annesinin isteği üzerine canlı yayında bakın ne yaptı

Müge Anlı taklidi yapan Tansu Dayan stüdyoda! 46 yaşındaki Müge Anlı annesinin isteği üzerine canlı yayında bakın ne yaptı

Müge Anlı, Tansu Dayan'ı Atv'nin yeni stüdyosunda ağırladı. Sosyal medyada Müge Anlı taklidiyle takipçilerini gülme krizine sokan 29 yaşında ve yüksek endüstri mühendisi olan fenomen ve başarılı sunucu, Atv canlı yayınında izleyiciyi kahkahaya boğdu. 46 yaşındaki tecrübeli sunucu Müge Anlı, annesinin de almasını çok arzu ettiği sarı bir peruk ve çeşit çeşit fular hediye etti. Kahkaha dolu dakikaların yaşandığı anlarda Müge Anlı, taklit videolarının nasıl çıktığını sordu, Tansu yanıtladı. İşteMüge Anlı'da bugün (7 Eylül 2020) yaşananlar...

07.09.2020 11:14 - Son Güncelleme: 07.09.2020 11:40
Müge Anlı taklidi yapan Tansu Dayan stüdyoda! 46 yaşındaki Müge Anlı annesinin isteği üzerine canlı yayında bakın ne yaptı

Müge Anlı Tansu Dayan'ı stüdyoda misafir etti. Sosyal medyada, Müge Anlı taklidi ile adını geniş kitlelere adını duyuran fenomen Tansu Dayan, Atv canlı yayınında tecrübeli sunucu ile yan yana...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı taklidi yapan Tansu Dayan stüdyoda! 46 yaşındaki Müge Anlı annesinin isteği üzerine canlı yayında bakın ne yaptı

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı taklidi yapan Tansu Dayan stüdyoda! 46 yaşındaki Müge Anlı annesinin isteği üzerine canlı yayında bakın ne yaptı

Mizahın akıllıca yapılması gerektiğini ve böyle yapılan mizahlara bayıldığını ifade eden Müge Anlı'dan, taklidini yapan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'a canlı yayında güldüren hediye...

Müge Anlı taklidi yapan Tansu Dayan stüdyoda! 46 yaşındaki Müge Anlı annesinin isteği üzerine canlı yayında bakın ne yaptı

Müge Anlı, "Önce sana annemin de almam için çok arzu ettiği peruk" diyerek hediyesini Tansu'ya verdi.

Müge Anlı taklidi yapan Tansu Dayan stüdyoda! 46 yaşındaki Müge Anlı annesinin isteği üzerine canlı yayında bakın ne yaptı

46 yaşındaki Müge Anlı, peruk hediyesinin ardından Tansu Dayan'a, esprili bir şekilde, "Abuk sabuk şeyler giyiyorsun ben onları mı giyiyorum. Bunlar da senin bundan sonraki videolarını çekeceğin materyallerin olsun" diyerek fular verdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Demet Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Özyakup köşe bucak kaçtı! Nedeni ise Melisa Aslı Pamuk...
Demet Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Özyakup köşe bucak kaçtı! Nedeni ise Melisa Aslı Pamuk...