Müge Anlı taklidi yapan Tansu Dayan stüdyoda! 46 yaşındaki Müge Anlı annesinin isteği üzerine canlı yayında bakın ne yaptı
Müge Anlı, Tansu Dayan'ı Atv'nin yeni stüdyosunda ağırladı. Sosyal medyada Müge Anlı taklidiyle takipçilerini gülme krizine sokan 29 yaşında ve yüksek endüstri mühendisi olan fenomen ve başarılı sunucu, Atv canlı yayınında izleyiciyi kahkahaya boğdu. 46 yaşındaki tecrübeli sunucu Müge Anlı, annesinin de almasını çok arzu ettiği sarı bir peruk ve çeşit çeşit fular hediye etti. Kahkaha dolu dakikaların yaşandığı anlarda Müge Anlı, taklit videolarının nasıl çıktığını sordu, Tansu yanıtladı. İşteMüge Anlı'da bugün (7 Eylül 2020) yaşananlar...
07.09.2020 11:14
- Son Güncelleme: 07.09.2020 11:40
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
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