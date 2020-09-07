Müge Anlı taklidi yapan Tansu Dayan stüdyoda! 46 yaşındaki Müge Anlı annesinin isteği üzerine canlı yayında bakın ne yaptı

Müge Anlı, Tansu Dayan'ı Atv'nin yeni stüdyosunda ağırladı. Sosyal medyada Müge Anlı taklidiyle takipçilerini gülme krizine sokan 29 yaşında ve yüksek endüstri mühendisi olan fenomen ve başarılı sunucu, Atv canlı yayınında izleyiciyi kahkahaya boğdu. 46 yaşındaki tecrübeli sunucu Müge Anlı, annesinin de almasını çok arzu ettiği sarı bir peruk ve çeşit çeşit fular hediye etti. Kahkaha dolu dakikaların yaşandığı anlarda Müge Anlı, taklit videolarının nasıl çıktığını sordu, Tansu yanıtladı. İşteMüge Anlı'da bugün (7 Eylül 2020) yaşananlar...