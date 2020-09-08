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Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi! 'Ölmek üzereyken...'

Müge Anlı'da son dakika Aleyna Çakır gelişmesi! 21 yaşındaki Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı'ya çıkan acılı aile, kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Ailenin düşüncesini tetikleyen olay ise, kızları Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un Instagram'da paylaştığı video... 17 Nisan'da Ümitcan Uygun tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, genç kızın dövülerek bayıltıldığı görülüyor. İnfial yaratan Aleyna Çakır'a şiddet videosunun ardından 3 Haziran'da gelen acı haber sonrası aile Müge Anlı'dan yardım istedi. Atv Müge Anlı canlı yayınına bağlanan görgü tanıkları, Ümitcan Uygun ve Aleyna Çakır hakkında anlattıklarıyla tüyleri diken diken etti. Canlı yayına çıkan ailenin Kırşehir'de yaşayan oğulları, yayın sırasında Ümitcan Uygun tarafından tehdit edildiği bilgisini paylaştı. Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ise Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi.

08.09.2020 13:23 - Son Güncelleme: 08.09.2020 13:40
Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi! 'Ölmek üzereyken...'

Müge Anlı, Aleyna Çakır olayını ele aldı. Tecrübeli sunucu Müge Anlı'dan yardım isteyen aile, kızlarının erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü. Canlı yayında gelen son dakika bilgisinin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ise Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu Müge Anlı canlı yayınında değerlendirdi. Elde edilen verilere göre raporu değerlendiren Sözen'in açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi...

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Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi! 'Ölmek üzereyken...'

Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltasıya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi! 'Ölmek üzereyken...'

CANLI YAYINDA TEHDİT!

Acılı aile kızlarının ölümünden sonra ortaya çıkan DNA bulgusu sonucunda soluğu Müge Anlı'da aldı. Atv canlı yayınına çıkan aileyi görenler teker teker yayına bağlandı. Görgü tanıklarının sözleri tüyleri diken diken ederken, canlı yayına çıkan ailenin oğlu yayın sırasında haber gönderdi. Ümitcan Uygun'un kendisini tehdit ettiğini ifade eden ailenin Kırşehir'de yaşayan oğlundan gelen haber üzerine emniyet güçleri yola çıktı.

Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi! 'Ölmek üzereyken...'

TIRNAK İÇLERİNDE ERKEK DNA'SI BULUNDU!

Edinilen son dakika bilgisine göre; Aleyna Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı stüdyoda ifade edildi.

Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi! 'Ölmek üzereyken...'

SAYISIZ İHBAR!

Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyicilerden Ümitcan Uygun ile ilgili sayısız ihbar geldi. İhbarlarda Aleyna Çakır'ın defalarca aynı şahıs tarafından şiddet gördüğü ve genç kızın ölüm haberinden bir gün önce siyah bir aracın içinden dövülerek çıkarıldığı iddia edildi.

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