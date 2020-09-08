Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi! 'Ölmek üzereyken...'
Müge Anlı'da son dakika Aleyna Çakır gelişmesi! 21 yaşındaki Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı'ya çıkan acılı aile, kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Ailenin düşüncesini tetikleyen olay ise, kızları Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un Instagram'da paylaştığı video... 17 Nisan'da Ümitcan Uygun tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, genç kızın dövülerek bayıltıldığı görülüyor. İnfial yaratan Aleyna Çakır'a şiddet videosunun ardından 3 Haziran'da gelen acı haber sonrası aile Müge Anlı'dan yardım istedi. Atv Müge Anlı canlı yayınına bağlanan görgü tanıkları, Ümitcan Uygun ve Aleyna Çakır hakkında anlattıklarıyla tüyleri diken diken etti. Canlı yayına çıkan ailenin Kırşehir'de yaşayan oğulları, yayın sırasında Ümitcan Uygun tarafından tehdit edildiği bilgisini paylaştı. Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ise Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi.
Müge Anlı, Aleyna Çakır olayını ele aldı. Tecrübeli sunucu Müge Anlı'dan yardım isteyen aile, kızlarının erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü. Canlı yayında gelen son dakika bilgisinin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ise Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu Müge Anlı canlı yayınında değerlendirdi. Elde edilen verilere göre raporu değerlendiren Sözen'in açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi...
Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltasıya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.
CANLI YAYINDA TEHDİT!
Acılı aile kızlarının ölümünden sonra ortaya çıkan DNA bulgusu sonucunda soluğu Müge Anlı'da aldı. Atv canlı yayınına çıkan aileyi görenler teker teker yayına bağlandı. Görgü tanıklarının sözleri tüyleri diken diken ederken, canlı yayına çıkan ailenin oğlu yayın sırasında haber gönderdi. Ümitcan Uygun'un kendisini tehdit ettiğini ifade eden ailenin Kırşehir'de yaşayan oğlundan gelen haber üzerine emniyet güçleri yola çıktı.