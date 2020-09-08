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    • 08.09.2020 16:53
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Bir anne kızını aramaktan neden vazgeçer? Yasemin İlgören stüdyoya geliyor!

    Atv canlı yayınında bugün, (8 Eylül 2020 Salı) 'da programında neler oluyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek. Yasemin İlgören'in 31 Ağustos tarihinde kaybolduğu iddia edilmişti. Bir anne kızını aramaktan neden vazgeçer? 1 haftadır kayıp olan Yasemin Hanım, Esra Erol'da stüdyosuna geliyor ancak annesi Hediye Hanım ortadan kayboldu! Bugün Esra Erol'da canlı yayınında duyacaklarınız sizi şoke edecek! Hepsi ve daha fazlası 8 Eylül 2020 Atv Esra Erol canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Şok suçlamalar ve 4 yaşındaki evladına hasret bir anne. Begül Zincirli evladına kavuşabilecek mi? Bir annenin evlat hasreti daha son bulacak mı? Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika gelişmesi! Yasemin İlgören'in 31 Ağustos tarihinde kaybolduğu iddia edilmişti. Bir anne kızını aramaktan neden vazgeçer? 1 haftadır kayıp olan Yasemin Hanım, 'da stüdyosuna geliyor ancak annesi Hediye Hanım ortadan kayboldu! Bugün Esra Erol'da canlı yayınında duyacaklarınız sizi şoke edecek!

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE!

    Akılalmaz ihanette son perde! Evladını bıraktı sevgilisine kaçtı, 7 yıldır hiç haber alınamadı! Cihan Şengül adliye koridorlarında yüzleşti. Son karar ne olacak? Böyle kaçış görülmedi! Eşini uyuttuktan sonra 8 yaşındaki kızıyla kayıplara karışan Nazan Küçük nerede? Eşi ve kızına 3 aydır ulaşamayan Bekir Bey'in haykırışı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için ...

    Karısı Zuhal halasının oğlu Nazmi'yle kaçtı! Bir yıldır ne çocuğunu aradı ne kimse onlardan bir haber aldı... Selahattin, Zuhal ve Nazmi canlı yayında yüzleşecek, büyük kaçışın sır perdesi aralanacak!

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Bir anne kızını aramaktan neden vazgeçer? Yasemin İlgören stüdyoya geliyor!
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