Müge Anlı gençlik haliyle sosyal medya gündeminde! 46 yaşındaki Müge Anlı güzelliğiyle hayran bıraktı
Müge Anlı gençlik haliyle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Dobralığı ve olaylara yaklaşımı ile Türkiye'nin sevdiği ve güvendiği isim olan Müge Anlı, son olarak 4 ay önce işlenen cinayeti aydınlatması ile gündeme geldi. Şiar Kılıç cinayetini aydınlatan Müge Anlı, kısa süre içerisinde sosyal medyada TT olurken, gençlik fotoğraflarını gören hayranları, Anlı'ya bir kez daha hayran kaldı. İşte bir çocuk annesi 46 yaşındaki Müge Anlı'nın gençlik hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
27.08.2020 12:22
- Son Güncelleme: 27.08.2020 12:53
Müge Anlı gençlik haliyle milyonları kendisinde bir kez daha hayran bıraktı. Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son olarak Sakarya'da işlenen 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetinin tüyler ürperten gerçeklerini ortaya çıkaran Müge Anlı, kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde yerini aldı.
DİĞER GALERİLER