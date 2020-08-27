Müge Anlı gençlik haliyle sosyal medya gündeminde! 46 yaşındaki Müge Anlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Müge Anlı gençlik haliyle milyonları kendisinde bir kez daha hayran bıraktı. Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son olarak Sakarya'da işlenen 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetinin tüyler ürperten gerçeklerini ortaya çıkaran Müge Anlı, kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde yerini aldı.