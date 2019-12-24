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  • 24.12.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 21:01

24 Aralık bölümünde neler yaşandı? programında Suna Beyazıt evladına kavuştu

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ’da programı yıllardır ailesine kavuşamayan, kayıp evladını bulmaya çalışan kişilerin, boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olmaya devam ediyor. Esra Erol’da programında bir anne daha evladına kavuştu. 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremeyen anne Suna Beyazıt'ın gözyaşları dinerek yüzü güldü.

Bir anne daha Esra Erol’da evladına kavuştu

Suna Beyazıt, 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremediği söyleyerek n yardım istedi. Beyazıt, 1 ay önce eşi Serkan Beyazıt'ın kendisini arabadan atarak otobanda yolun kenarında bıraktığını ve 2 yaşındaki çocuğuyla oradan uzaklaştığını ileri sürerek gözyaşlarına boğuldu.

BENİ AİLESİNİN YANINDA HER ZAMAN EZDİ
4 yıllık evliliklerinde hem psikolojik hem fiziki şiddete maruz kaldığını iddia eden Beyazıt, "Ailesi beni hiçbir zaman istemedi, eşim beni ailesinin yanında her zaman ezdi" dedi. Beyazıt, 2 yaşındaki çocuğunun anneye ihtiyacı olduğunu söyleyerek geçici velayetin kendisine verilmesini istedi.

MAHKEME VELAYETİNİ ANNESİNE VERDİ
Harekete geçen 'da ekibi, program avukatları aracılığıyla soluğu adliyede aldı. Çocuğun anneye muhtaç yaşta olduğunu göz önünde bulunduran Küçükçekmece 4. Aile Mahkemesi, 2 yaşındaki müşterek çocuğun geçici velayetini anne Suna Beyazıt'a verdi.

SUNA BEYAZIT'IN YÜZÜNÜ ESRA EROL GÜLDÜRDÜ
Esra Erol ekibi, ellerindeki bu kararla canlı yayın sırasında anne Suna Beyazıt'ın eşi Serkan Beyazıt'ın yaşadığı eve giderek çocuğu anneyle kavuşturdu. 1 aydır evladına hasret olduğunu belirten Suna Beyazıt'ın yüzünü Esra Erol güldürdü. Böylelikle bir anne daha evladına kavuşmuş oldu.

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