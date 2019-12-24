Esra Erol'da canlı yayınındaki Elif hakkında şok iddia: Eşim evde başka bir adamla birlikte olmuş ve çocuğum...

"EVDE BİR ADAMLA BİRLİKTE OLMUŞ"

Nihat Bey eşi Elif Hanım'ın sosyal medya bağımlısı olduğunu, internet bağlantısı kesildiği zaman eşinin hırçınlaştığını ileri sürdü. İddialar bununla da sınırlı değildi.

Nihat Bey, birisi 8 diğeri ise 6 yaşında olan çocuklarının annesinin evde bir adamla birlikte olduğunu gördüğünü ve kendisine bunu anlattıklarını ileri sürdü.