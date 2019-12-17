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Esra Erol'dan alkış toplayan sözler! Büşra'ya canlı yayında veryansın etti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında iki çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadın herkesin tepkisini çekti. Çocuklarını bırakıp başka birine kaçan annenin isyanı Esra Erol'u da sinirlendirdi. Türk kadınından ve evliliklerinden bahseden Esra Erol, adeta veryansın etti.

17.12.2019 14:08 - Son Güncelleme: 17.12.2019 14:15
Esra Erol'dan alkış toplayan sözler! Büşra'ya canlı yayında veryansın etti

ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'un programında iki çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadın herkesin tepkisini çekti. Başarılı sunucunun sözleri ise alkış topladı.

Esra Erol'dan alkış toplayan sözler! Büşra'ya canlı yayında veryansın etti

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptı programa katılan Bekir Yücel, iki çocuğunun annesi olan karısı Büşra Yücel'in evdeki 52 bin TL'yi alarak Polat isimli kişiye kaçtığı iddiasıyla canlı yayına çıktı. Kocasıyla mutsuz olduğu gerekçesiyle iki çocuğunu bırakıp 10 yıldır tanıdığı Polat isimli birine kaçan Büşra'nın yaptığı açıklamalara sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında sitem etti.

Esra Erol'dan alkış toplayan sözler! Büşra'ya canlı yayında veryansın etti

Çocuklarına şiddet uygulayıp, sokakta yatırıyor: İddialara göre, Büşra, 6 yaşındaki çocuğunu annesine, 3 yaşındaki çocuğunu da otogarda bırakıp gitti. Esra Erol'un muhabiriyle röportaj yapan birçok komşusu ise Büşra'nın çocuklarına şiddet uyguladığı hatta sokakta yatırdığını iddia etti.

Esra Erol'dan alkış toplayan sözler! Büşra'ya canlı yayında veryansın etti

Ailem istemiyor diye ayrılmıştım: İddiaların ardından canlı yayına çıkan Büşra ise "Ben, evi ayırdıktan sonra Bekir'den gerçekten soğudum. Programda anlatamadığım şeyler var. Ben Polat'ı 10 yıldır tanıyorum, 2 aydır da kendisiyle görüşüyorum. Evlenmeden önce görüşmüştüm, ailem istemiyor diye ayrılmıştım. Sonradan tekrar görüşmeye başladım" dedi.

Esra Erol'dan alkış toplayan sözler! Büşra'ya canlı yayında veryansın etti

Büşra, dün yeniden canlı yayına çıkınca annesi arayarak gözyaşları içinde kızına sitem etti. Çocuklarını bırakıp başka birine kaçan annenin isyanı Esra Erol'u da sinirlendirdi. Türk kadınından ve evliliklerinden bahseden Erol, Büşra'ya şu sözlerle veryansın etti:

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