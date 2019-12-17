Esra Erol'dan alkış toplayan sözler! Büşra'ya canlı yayında veryansın etti
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında iki çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadın herkesin tepkisini çekti. Çocuklarını bırakıp başka birine kaçan annenin isyanı Esra Erol'u da sinirlendirdi. Türk kadınından ve evliliklerinden bahseden Esra Erol, adeta veryansın etti.
Esra Erol'un sunuculuğunu yaptı programa katılan Bekir Yücel, iki çocuğunun annesi olan karısı Büşra Yücel'in evdeki 52 bin TL'yi alarak Polat isimli kişiye kaçtığı iddiasıyla canlı yayına çıktı. Kocasıyla mutsuz olduğu gerekçesiyle iki çocuğunu bırakıp 10 yıldır tanıdığı Polat isimli birine kaçan Büşra'nın yaptığı açıklamalara sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında sitem etti.
Ailem istemiyor diye ayrılmıştım: İddiaların ardından canlı yayına çıkan Büşra ise "Ben, evi ayırdıktan sonra Bekir'den gerçekten soğudum. Programda anlatamadığım şeyler var. Ben Polat'ı 10 yıldır tanıyorum, 2 aydır da kendisiyle görüşüyorum. Evlenmeden önce görüşmüştüm, ailem istemiyor diye ayrılmıştım. Sonradan tekrar görüşmeye başladım" dedi.