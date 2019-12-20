Esra Erol'u bile çileden çıkarmışlardı! Bekir Yücel'in veryansın ettiği Büşra'ya soruşturma
İstanbul'da 3 ve 6 yaşındaki çocukları ile kocasını terk ederek, çocukların eğitimi için biriktirdikleri 52 bin lirayla birlikte sevgilisine kaçan Büşra Yücel hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. atv'deki Esra Erol'da programına katılan Bekir Yücel(29) kayıplara karışan karısının bulunmasını istemiş, canlı yayına katılan kadın ise açıklamalarıyla büyük tepki çekmişti.
ÇOCUĞA ŞİDDET İDDİASI
Bekir Yücel'in televizyon programında ortaya attığı iddialar bununla da sınırlı değildi. Canlı yayın sırasında, "Eşim 6 yaşındaki çocuğumuzu annesine, 3 yaşındaki çocuğumuzu Bursa Otogarı'na otogarına bırakıp gitti" diyen Bekir Yücel, 6 yaşındaki kızı Ecrin'in annesinden sürekli şiddet gördüğünü, eşi Büşra Yücel'in sevgilisiyle telefonda konuşmak için kızlarını soğukta sokağa attığını öne sürdü.