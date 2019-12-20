Esra Erol'u bile çileden çıkarmışlardı! Bekir Yücel'in veryansın ettiği Büşra'ya soruşturma

Kayıplara karışan eşinin nerede olduğunu bilmediğini belirten Bekir Yücel, karısının bulunmasını istedi. İddialara göre iki çocuk babası Bekir Yücel, olay günü eşine sürpriz yapmak için sinema bileti alıp eve gitti ancak hayatının şokunu yaşadı.