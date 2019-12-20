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Esra Erol'u bile çileden çıkarmışlardı! Bekir Yücel'in veryansın ettiği Büşra'ya soruşturma

İstanbul'da 3 ve 6 yaşındaki çocukları ile kocasını terk ederek, çocukların eğitimi için biriktirdikleri 52 bin lirayla birlikte sevgilisine kaçan Büşra Yücel hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. atv'deki Esra Erol'da programına katılan Bekir Yücel(29) kayıplara karışan karısının bulunmasını istemiş, canlı yayına katılan kadın ise açıklamalarıyla büyük tepki çekmişti.

20.12.2019 17:24 - Son Güncelleme: 20.12.2019 17:37
Esra Erol'u bile çileden çıkarmışlardı! Bekir Kılıç'ın veryansın ettiği Büşra'ya soruşturma

Sunucu Esra Erol'un atv'de yayınlanan Esra Erol'da isimli programına geçtiğimiz günlerde katılan Bekir Yücel'in hikâyesi tüm Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Bekir Yücel, evini terk eden karısı hakkında şok eden iddialarda bulundu.

Esra Erol'u bile çileden çıkarmışlardı! Bekir Kılıç'ın veryansın ettiği Büşra'ya soruşturma

Kayıplara karışan eşinin nerede olduğunu bilmediğini belirten Bekir Yücel, karısının bulunmasını istedi. İddialara göre iki çocuk babası Bekir Yücel, olay günü eşine sürpriz yapmak için sinema bileti alıp eve gitti ancak hayatının şokunu yaşadı.

Esra Erol'u bile çileden çıkarmışlardı! Bekir Kılıç'ın veryansın ettiği Büşra'ya soruşturma

Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu karısı Büşra Yücel evde yoktu. Büşra Yücel, 6 yaşındaki çocuğunu annesine, 3 yaşındaki bebeğini ise otogarda bırakıp, çocukların eğitimi için biriktirdikleri 52 bin TL'yi de yanına alarak sevgilisi Polat Mengütay'a kaçmıştı.

Esra Erol'u bile çileden çıkarmışlardı! Bekir Kılıç'ın veryansın ettiği Büşra'ya soruşturma

ÇOCUĞA ŞİDDET İDDİASI

Bekir Yücel'in televizyon programında ortaya attığı iddialar bununla da sınırlı değildi. Canlı yayın sırasında, "Eşim 6 yaşındaki çocuğumuzu annesine, 3 yaşındaki çocuğumuzu Bursa Otogarı'na otogarına bırakıp gitti" diyen Bekir Yücel, 6 yaşındaki kızı Ecrin'in annesinden sürekli şiddet gördüğünü, eşi Büşra Yücel'in sevgilisiyle telefonda konuşmak için kızlarını soğukta sokağa attığını öne sürdü.

Esra Erol'u bile çileden çıkarmışlardı! Bekir Kılıç'ın veryansın ettiği Büşra'ya soruşturma

Kızının yaşanan bu olaylar yüzünden travma yaşadığını söyledi. Yücel Ailesi'nin hikâyesi bir anda Türkiye'nin gündemine otururken, programın ilerleyen bölümlerinde ilginç gelişmeler yaşandı. Bekir Yücel ve kendisini terk eden karısı Büşra Yücel canlı yayında karşı karşıya geldi.

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