Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Meryem Çakırbeyli öldü mü?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 153. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pazar günü yayınlanan fragmanda Hatice'nin "Meryem'i bir daha üzmeyeceksin" sözleri dikkat çekerken izleyicilerin aklına EDHO'da Meryem geri mi dönüyor sorusu geldi. Ancak bölümde Meryem'in tabutu geldi. İşte merak edilen detaylar...
EDHO'DA MERYEM ÇAKIRBEYLİ GERİ DÖNECEK Mİ?
3 sezon boyunca Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem Çakırbeyli karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği 153. bölümde netleşti. Bölümde Meryem Çakırbeyli'nin öldüğü ortaya çıktı. Hızır'ın oğlu Ömer annesinin vefat ettiğini babasına söyledi.
EDHO'DA MERYEM ÇAKIRBEYLİ GERİ DÖNECEK Mİ?
3 sezon boyunca Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem Çakırbeyli karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği 153. bölümde netleşti. Bölümde Meryem Çakırbeyli'nin öldüğü ortaya çıktı. Hızır'ın oğlu Ömer annesinin vefat ettiğini babasına söyledi.
kalan karakter 1000
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