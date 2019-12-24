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  • 24.12.2019 23:32
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 23:32

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Meryem Çakırbeyli öldü mü?

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Özellikle Çakırbeyli ailesinin bir araya geldiği anlarda Meryem Çakırbeyli'ye dair diyaloglar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Dizinin izleyicileri ise yeni bölümün yayınlandığı şu saatlerde EDHO'da Meryem Çakırbeyli öldü mü sorusuna yanıt arıyor.

EDHO'da Meryem Çakırbeyli öldü mü?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 153. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pazar günü yayınlanan fragmanda Hatice'nin "Meryem'i bir daha üzmeyeceksin" sözleri dikkat çekerken izleyicilerin aklına EDHO'da Meryem geri mi dönüyor sorusu geldi. Ancak bölümde Meryem'in tabutu geldi. İşte merak edilen detaylar...

EDHO'DA MERYEM ÇAKIRBEYLİ GERİ DÖNECEK Mİ?
3 sezon boyunca Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem Çakırbeyli karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği 153. bölümde netleşti. Bölümde Meryem Çakırbeyli'nin öldüğü ortaya çıktı. Hızır'ın oğlu Ömer annesinin vefat ettiğini babasına söyledi.


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