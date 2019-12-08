Esra Erol'da da DNA sonucuna kendisi de şoke oldu! Banyo yapmadığı için kocasını aldatan Melahat'in çocukları...

Genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. İki çocuğunun da eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat, ilk çocuğunun babası olarak Celal isimli birini, ikinci çocuğunun babası olarak da Mehmet Muhammet adlı kişiyi söylemişti. Dün canlı yayında açıklanan sonuca göre Melahat'in çocukları ismini verdiği iki kişiden de çıkmadı. İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!