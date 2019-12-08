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Esra Erol'da da DNA sonucuna kendisi de şoke oldu! Banyo yapmadığı için kocasını aldatan Melahat'in çocukları...

Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da da Melahat isimli kadının hayatı izleyicileri şaşırttı. Genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. İki çocuğunun da eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat, çocuklarının babası olabilecek isimleri canlı yayında aktarmıştı. Ancak o isimler çocukların babası çıkmadı!

08.12.2019 17:53 - Son Güncelleme: 08.12.2019 18:04
Esra Erol'da DNA sonucuna kendisi de şoke oldu! Banyo yapmadığı için kocasını aldatan Melahat'in çocukları...

Esra Erol programında yasak aşk skandalı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Esra Erol'un programında şok üstüne şok yaşatan Melahat'in çocuğu Celal Bey'den de çıkmadı. İkinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti.

Esra Erol'da DNA sonucuna kendisi de şoke oldu! Banyo yapmadığı için kocasını aldatan Melahat'in çocukları...

Genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. İki çocuğunun da eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat, ilk çocuğunun babası olarak Celal isimli birini, ikinci çocuğunun babası olarak da Mehmet Muhammet adlı kişiyi söylemişti. Dün canlı yayında açıklanan sonuca göre Melahat'in çocukları ismini verdiği iki kişiden de çıkmadı. İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…

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Esra Erol'da DNA sonucuna kendisi de şoke oldu! Banyo yapmadığı için kocasını aldatan Melahat'in çocukları...

ÇOCUKLARININ BABASI O İSİMLER ÇIKMADI!

İşte Esra Erol'da da yaşanan akılalmaz olayın tüm detayları ve son dakika gelişmeleri…

Esra Erol'un programında şok üstüne şok yaşatan Melahat'in çocuğun Celal Bey'den de çıkmadı. İkinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti.

Esra Erol'da DNA sonucuna kendisi de şoke oldu! Banyo yapmadığı için kocasını aldatan Melahat'in çocukları...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Melahat isimli genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. İki çocuğunun da eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat, ilk çocuğunun babası olarak Celal isimli birini, ikinci çocuğunun babası olarak da Mehmet Muhammet adlı kişiyi söylemişti. Dün canlı yayında açıklanan sonuca göre Melahat'in çocukları ismini verdiği iki kişiden de çıkmadı.

Esra Erol'da DNA sonucuna kendisi de şoke oldu! Banyo yapmadığı için kocasını aldatan Melahat'in çocukları...

Melahat, ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti. Çocuktan haberi olmayan Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi.

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