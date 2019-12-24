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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 21:15

Meryem geri mi dönüyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli geri dönecek mi?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 153. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Pazar günü yayınlanan fragmanda "Meryem'i bir daha üzmeyeceksin" sözleri dikkat çekerken izleyicilerin aklına 'da Meryem geri mi dönüyor sorusu geldi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli geri dönecek mi? İşte merak edilen detaylar...

EDHO'da Meryem Çakırbeyli geri dönecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşannan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekecek. Özellikle Çakırbeyli ailesinin bir araya geldiği anlarda Meryem Çakırbeyli'ye dair diyaloglar izleyiciler tarafından merakla takip edilecek. Dizinin izleyicileri ise yeni bölümün yayınlandığı şu saatlerde EDHO'da Meryem Çakırbeyli geri dönecek mi sorusuna yanıt arıyor.

EDHO'DA MERYEM ÇAKIRBEYLİ GERİ DÖNECEK Mİ?

3 sezon boyunca Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem Çakırbeyli karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği 153. bölümde netleşecek.

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