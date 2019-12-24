Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşannan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekecek. Özellikle Çakırbeyli ailesinin bir araya geldiği anlarda Meryem Çakırbeyli'ye dair diyaloglar izleyiciler tarafından merakla takip edilecek. Dizinin izleyicileri ise yeni bölümün yayınlandığı şu saatlerde EDHO'da Meryem Çakırbeyli geri dönecek mi sorusuna yanıt arıyor.

EDHO'DA MERYEM ÇAKIRBEYLİ GERİ DÖNECEK Mİ?

3 sezon boyunca Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem Çakırbeyli karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği 153. bölümde netleşecek.