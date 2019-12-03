Esra Erol'da canlı yayınında şok gelişme! Makbule Tunçbilek izleyicinin tepkisi üzerine stüdyoyu terk etti!

"İKİ ÇOCUĞUMU GÖRMEME GEREK YOK"

2 Aralık günü ekrana gelen programda Makbule Tunçbilek'in kendisine ve çocuklarına bakmadığını iddia eden ve bu yüzden kaçtığını söyleyen Makbule Tunçbilek, son sözleriyle adeta saç baş yoldurdu.

Tunçbilek, "İki çocuğumu görmeme gerek yok. Sevgilim Bayram'ın iki çocuğu var. Ben onların annesiyim" ifadelerini kullandı.