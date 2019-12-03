Esra Erol'da canlı yayınında şok gelişme! Makbule Tunçbilek izleyicinin tepkisi üzerine stüdyoyu terk etti!
Esra Erol'da canlı yayınında Makbule Tunçbilek olayında şoke eden bir gelişme yaşandı! 1 kilo et karşılığında kocasının akrabasına kaçan Makbule Tunçbilek'in "Çocuklarımı görmeme gerek yok, sevgilimin iki çocuğu var onlara bakıyorum" sözleri ekran başındakileri çileden çıkardı. Yaşanan son dakika gelişmesine göre; Makbule Tunçbilek ile 15 yıllık eşi Mehmet Tunçbilek boşandı. Tansiyonun sürekli yükseldiği Esra Erol'da canlı yayınında sorularla köşeye sıkıştırılan Makbule Tunçbilek bir izleyiciden gelen tepki üzerine stüdyoyu terk etti! İşte Esra Erol'da canlı yayınında son dakika detayları...
Esra Erol'da canlı yayınında bir süredir gündeme oturan Makbule Tunçbilek olayı işleniyordu. 15 yıllık eşini terk edip eşinin akrabasına kaçan ve bütün ailesini reddeden, görmek istemediğini söyleyen kadın herkesten tepki toplamıştı.
Özellikle "Çocuklarımı görmeme gerek yok, sevgilimin iki çocuğu var onlara bakıyorum" diyen Makbule ile Mehmet Tunçbilek çiftinden son dakika haberi geldi. Çift boşandı.
"İKİ ÇOCUĞUMU GÖRMEME GEREK YOK"
2 Aralık günü ekrana gelen programda Makbule Tunçbilek'in kendisine ve çocuklarına bakmadığını iddia eden ve bu yüzden kaçtığını söyleyen Makbule Tunçbilek, son sözleriyle adeta saç baş yoldurdu.
Tunçbilek, "İki çocuğumu görmeme gerek yok. Sevgilim Bayram'ın iki çocuğu var. Ben onların annesiyim" ifadelerini kullandı.