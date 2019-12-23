Esra Erol yaşıyla herkesi şaşırttı! İşte 2 çocuk annesi başarılı sunucunun hayatı...
Esra Erol Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programıyla akılalmaz olayları gün yüzüne çıkartıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan 2 çocuk annesi Esra Erol, düzgün fiziği ile dikkat çekiyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un yaşı merak konusu oldu. İstanbul Eyüp'de doğan ve 5 kız çocuğun ortancası olan Esra Erol, aslen Sinop Ayancık'lıdır. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. 2010 yılında sunduğu programda Ali Özbir ile dünyaevine giren Esra Erol, izleyiciler için adeta evin kızı gibi. İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuğu olan Esra Erol kaç yaşında dersiniz? İşte Esra Erol'un yaşı ve merak edilen hayat hikayesi...
Esra Erol'un yaşını öğrenenler şok oldu. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan ve birbirinden ilginç olaylarla gündem olan Esra Erol'un hayatı mercek altına alındı. Hayranları Esra Erol hakkında en çok yaşını merak ediyor. 2 çocuk annesi Erol, başarılı kariyer dışında özel hayatı ile de sevilen isimler arasında.
Beden Eğitimi Öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu olan Esra Erol, lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu. İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.