Burak Özçivit'in hayat vereceği Osman karakteri ile birlikte dizide rol alacak diğer oyuncular merak ediliyor. Kuruluş Osman hakkında internette araştırma yapılmaya başlandı. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Dizinin oyuncu kadrosu şimdiden merak edilmeye başlandı. Yayınlanan fragmanda 'Bamsı'nın gözükmesi seyirciyi heyecanlandırdı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kuruluş Osman fragmanı ve konusu... Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürüyor.

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. "Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz." sözlerinin damga vurduğu fragmanla birlikte yayın tarihi de netlik kazanmış oldu. Kuruluş Osman ilk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba günü Atv ekranlarında olacak.