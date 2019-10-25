GaleriMagazin

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali ile şaşırttı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali ile şaşırttı! Kuruluş Osman dizisi artık büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin başlamasına sayılı günler kaldı. Kuruluş Osman dizisinin yıldızı olan Burak Özçivit ile ilgili aramalar ise bayahı artmış durumda. Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Bodrum tatili dönüşünde havaalanında objektiflere takılmış ve doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. 5 ay önce doğum yapan Evcen'in son hali herkesi şaşırttı. Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Fahriye Evcen'in zayıfladığını görenler şoke oldu. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yeni hali...

25.10.2019 17:51 - Son Güncelleme: 25.10.2019 17:51
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali ile şaşırttı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almış ancak doğum nedeniyle kilo alan Evcen, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalmıştı. Anneliği dış görünüşünden daha ağır basan Fahriye Evcen, önce oğlunun sağlığının önemli olduğunu belirterek yapılan eleştirilere kulağını tıkamıştı. Evcen, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemediği için, evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali ile şaşırttı!

KİLOLU HALİ OLAY OLMUŞTU

Öte yandan havalimanında ve tatilde objektiflere yansıyan Fahriye Evcen'in kilolu halleri sosyal medyaya damga vurmuştu. Pek çok kullanıcı Evcen'in kilolarını eleştirirken, güzel oyuncu sessizliğini bozarak; "Her anne, her kadın çok güzeldir!" demişti.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali ile şaşırttı!

YÜZÜ İNCELDİ

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile fotoğrafını "Aşk" notuyla paylaştı. Evcen'in suratının inceliğinden hamilelik kilolarından kurtulduğu görülüyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali ile şaşırttı!

ZAYIFLAYAN ÜNLÜLER

Şeyla Halis

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali ile şaşırttı!

Şeyla Halis (40 kilo verdi)

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor... İşte memleketi
Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor... İşte memleketi