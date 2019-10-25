Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali ile şaşırttı!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali ile şaşırttı! Kuruluş Osman dizisi artık büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin başlamasına sayılı günler kaldı. Kuruluş Osman dizisinin yıldızı olan Burak Özçivit ile ilgili aramalar ise bayahı artmış durumda. Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Bodrum tatili dönüşünde havaalanında objektiflere takılmış ve doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. 5 ay önce doğum yapan Evcen'in son hali herkesi şaşırttı. Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Fahriye Evcen'in zayıfladığını görenler şoke oldu. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yeni hali...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almış ancak doğum nedeniyle kilo alan Evcen, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalmıştı. Anneliği dış görünüşünden daha ağır basan Fahriye Evcen, önce oğlunun sağlığının önemli olduğunu belirterek yapılan eleştirilere kulağını tıkamıştı. Evcen, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemediği için, evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.