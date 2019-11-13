Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. 3. sezonuyla ekranlarda olan dizinin bu akşam final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler şimdilerde merakla Sen Anlat Karadeniz bugün final mi yapacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SEN ANLAT KARADENİZ BUGÜN FİNAL Mİ YAPACAK?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım Çarşamba günü yani bu akşam final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak.