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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 19:53

64. yeni bölüm canlı izle | !

64. yeni bölüm canlı izle! Çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz bu akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin final bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmıyor ve sonuna adım adım yaklaşmaya başlıyor. Peki, final bölümünde neler olacak? . final bölümü canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

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final bölümü canlı izle! Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz bu akşam saat 20.00'de final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz veriyor. . yeni bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır.

FİKRET YOLA ÇIKIYOR

Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar.

FERHAT VE HAZAN BİRBİRLERİNE SÖZ VERİYOR

Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler.

NEFES KENDİNE YENİ BİR YOL ÇİZİYOR

Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

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