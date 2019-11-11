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Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Kuruluş Osman'ın yıldızı ve kardeşinin benzerliği...

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, kısa bir süre sonra Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara dönecek... Henüz yayınlanmadan olay yaratan Kuruluş Osman'ın televizyon sektörüne yön verecek gibi... Dizinin başrol oyuncusu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği Burak Özçivit hakkında her detay merak ediliyor ama dikkatleri bir başkası üzerine çekiyor. O da Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit. Zira iki kardeşin birbirine olan benzerliği, Burçun Özçivit'in güzelliği dikkat çekmeyecek gibi değil. Instagram'dan günlük hayatına dair sık sık fotoğraf paylaşan Burçun Özdemir'i görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

11.11.2019 10:55 - Son Güncelleme: 11.11.2019 11:12
Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Kuruluş Osman'ın yıldızı ve kardeşinin benzerliği...

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye hazırlanan Burak Özçivit'in kameralardan uzak kalan kız kardeşi Burçun Özçivit, ağabeyine benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Kuruluş Osman'ın yıldızı ve kardeşinin benzerliği...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Kuruluş Osman'ın yıldızı ve kardeşinin benzerliği...
Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Kuruluş Osman'ın yıldızı ve kardeşinin benzerliği...

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Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Kuruluş Osman'ın yıldızı ve kardeşinin benzerliği...
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