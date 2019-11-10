Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizini görenler şoke oldu: Dublörü olsa yeridir...

Kuruluş Osman izleyicisinin merak ettiği isim Bamsı Beyrek, gerçek adıyla Nurettin Sönmez... Çin'de uzunca bir süre yaşayan ve orada yoğun antrenman sürecinden geçen Nurettin Sönmez, Uzak Doğu sanatları hakkında epey bir bilgi sahibi.