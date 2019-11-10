Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizini görenler şoke oldu: Dublörü olsa yeridir...
Kuruluş Osman fragmanına Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez damga vurdu. Atv ekranlarında 20 Kasım Çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak olan, Mehmet Bozdağ'ın efsane dizisi Kuruluş Osman yeni fragman ile yine dünya çapında ses getirdi. Fragmanda başrol oyuncusu Burak Özçivit ile görülen Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in özel hayatı merak konusu oldu. İzleyici Sönmez hakkında bilgi edinmeye çalışırken gördükleri karşısında şoke oldu. Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen dünyaca ünlü bir oyuncu var. Hatta oyuncunun fotoğrafını yan yana getirenler, "Dublörü olsa yeridir." şeklinde yorumlarda bulunuyor. İşte Kuruluş Osman fragmanına damga vuran Bamsı Nurettin Sönmez'in ikizi ve diğer birbirine ikiz kadar benzeyen ünlüler...
10.11.2019 17:58
- Son Güncelleme: 10.11.2019 18:04
Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez ile Game of Thrones'da Khal Drogo karakterine hayat veren Jason Momoa'nın benzerliği herkesi şoke ediyor.
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