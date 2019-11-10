Kuruluş Osman fragmanına Bamsı karakteri damga vurdu! Kuruluş Osman hangi gün, oyuncuları kimler?

Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi isimlerde de bilinmektedir. Atının ismi Dengiboz veya Bengiboz'dur. Bamsı Beyrek, masallardaki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in ismine Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.