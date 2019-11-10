Kuruluş Osman fragmanına Bamsı karakteri damga vurdu! Kuruluş Osman hangi gün, oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman izleyicilerinin aylardır merak ettiği Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? sorusunun cevabı geçtiğimiz akşam Atv ekranlarında açıklandı. Diriliş serisinin devamı niteliğinde yayın hayatına devam edecek olan Kuruluş Osman fragmanına başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez damga vurdu. İşte Kuruluş Osman yeni fragmanı ve oyuncu kadrosu...
10.11.2019 14:57
- Son Güncelleme: 10.11.2019 14:57
KURULUŞ OSMAN 20 KASIM'DA ATV'DE
Kuruluş Osman fragmanında dizinin 20 Kasım Çarşamba günü izleyici ile buluşacağı resmen duyuruldu. Kuruluş Osman fragmanı tüm dünyada ses getirdi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman oyuncuları arasında bulunan Nurettin Sönmez, Bamsı karakteri ile dikkat çekti.
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Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi isimlerde de bilinmektedir. Atının ismi Dengiboz veya Bengiboz'dur. Bamsı Beyrek, masallardaki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in ismine Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
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