ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımından çok özel kareler

Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak çekilen Kuruluş (Diriliş) Osman'ın 2'nci tanıtım fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'nın ilk tanıtım fragmanı kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırmıştı. Dizi, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlandı. İkinci tanıtıma Osman Bey'in,"Beyimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri damga vurdu. Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği 'Kuruluş Osman dizinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?' sorusuna internetten yanıt aramaya başladı. Dizinin ilk bölüm yayın tarihi ilan edildiği zaman takvim.com.tr sayfamız üzerinden duyurulacaktır. İşte Kuruluş Osman'ın 2. tanıtım fragmanından çok özel kareler...

23.10.2019 22:14 - Son Güncelleme: 23.10.2019 22:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





