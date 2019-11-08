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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihini verdi

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, izleyici Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağını bir hayli merak eder oldu. "Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yılların birincisi ATV'de ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu. Özçivit'e 2017 Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar eşlik edecek. Karalar dizide Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'a can verecek. Müjdeyi Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihinden ipucu verdi. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı ve Kuruluş Osman oyuncu kadrosu...

08.11.2019 10:39 - Son Güncelleme: 08.11.2019 11:14
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihini verdi

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın yayın tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı merak edilen Aslıhan Karalar, söylentilere cevap verip Kuruluş Osman'da rol aldığını açıkladı. Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihine yönelik ipucu verdi.

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihini verdi

ATV'de ekranlara gelecek olan Kuruluş Osmanlı dizisinde Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu. Özçivit'e 2017 Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar eşlik edecek. Karalar dizide Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'a can verecek. Müjdeyi Aslıhan Karalar'ın kendisi verdi.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihini verdi

KURULUŞ OSMAN'IN YAYIN TARİHİ

'Kuruluş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı merak edilen Aslıhan Karalar, söylentilere cevap verip Kuruluş Osman'da rol aldığını açıkladı. Herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman için Aslıhan Karalar, heyecanını dile getirmenin yanı sıra "Kısmetse bu ay ortasında ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekip ile çalışıyoruz" diyerek müjde verdi.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihini verdi

20 KASIM'DA YAYINLANMASI BEKLENİYOR

ATV'nin bir diğer sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 13 Kasım'da final yapmasının ardından, Kuruluş Osman'ın 20 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihini verdi

O SÖZLER TANITIMA DAMGA VURDU

Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu.

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