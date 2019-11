Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihini verdi

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, izleyici Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağını bir hayli merak eder oldu. "Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yılların birincisi ATV'de ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu. Özçivit'e 2017 Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar eşlik edecek. Karalar dizide Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'a can verecek. Müjdeyi Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihinden ipucu verdi. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı ve Kuruluş Osman oyuncu kadrosu...

08.11.2019 10:39 - Son Güncelleme: 08.11.2019 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ